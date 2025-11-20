Quién es Dougie F, el artista que colabora con Rosalía en 'Porcelana'

El disco de LUX sigue dando de qué hablar. A la espera de la gira del nuevo álbum de Rosalía, la artista le ha dado nuevo contenido a sus fans.

Y no solo el de las posibles colaboraciones en las que pensó para las canciones de su cuarto álbum, sino acreditando a una misteriosa voz que ha dado mucho de qué hablar desde el lanzamiento del proyecto el pasado 7 de noviembre.

En Porcelana suena una de las dos voces masculinas de todo el álbum. "I know you're scared, scared, scared, scared, scared. Know that you fear, fear. dear, fear", suena en una parte de la canción.

Muchos apuntaban a que sería un artista como Danny Ocean o Travis Scott, vinculados a la catalana. Pero no aparecía acreditado, y su autoría era todo un misterio. Hasta ahora.

Contra todo pronóstico, la artista ha añadido el nombre de Dougie F en los créditos del tema. Pero, ¿quién es este artista?

Un rapero en auge

Dougie F es el nombre artístico de Douglas Ford, es un rapero y compositor de Nueva Jersey conocido por mezclar géneros musicales como hip hop, pop y trap.

Desde muy joven encontró en la música una vía para expresar lo que vivía en su entorno. Aunque obtuvo una beca deportiva y estudió un tiempo en la Virginia Union University, finalmente dejó la carrera universitaria para dedicarse por completo a su proyecto artístico.

Su sonido mezcla hip hop con influencias de club, trap y ritmos enérgicos, pero siempre con un trasfondo positivo. Uno de los puntos más representativos de su identidad artística es su proyecto Yellow Durag. A lo largo de su carrera ha colaborado con distintos productores, como Mike Zombie.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Back Up On It, la que le valió su verdadero salto a la fama. Gracias a este hit el artista empezó a colaborar con grandes nombres como Travis Scott y Pitbull, en la canción On Purpose.

Otras canciones que destacan de su discografía son Homegirl y Still Standing. Y en cuanto a discos, Dougie F lanzó también In Your Feelings en 2018 y Without a Smile en 2020.