Plex devuelve el gesto a Aitana y le dedica un premio: "Es la mujer de mi vida"

Se cierra el círculo entre Aitana y Plex. El pasado 13 de noviembre, la artista recogió su primer gramófono en los Latin Grammy 2025 gracias a su disco Cuarto azul, que fue galardonado como Mejor diseño de empaque. "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", dijo, utilizando el nombre real del streamer.

Ahora, este miércoles 19 de noviembre, Plex ha respondido a Aitana al dedicarle su reconocimiento en los Premios GQ Men of the Year 2025 como uno de los Hombres del Año. "Quiero agradecérselo a mi novia, que la quiero mucho", ha dicho el youtuber dirigiéndose directamente a la cantante, que ha acompañado al zamorano sentándose a su lado en la ceremonia.

"Es la mujer de mi vida"

Aparte de estas palabras, Plex también ha hablado de Aitana durante la alfombra roja del evento. A pesar de sus reticencias, ha confirmado que Aitana "sí" es la mujer de su vida. "Ya sé qué queréis que diga", ha respondido a si le dedica el premio a alguna persona especial. A la pregunta de "qué destacaría de Aitana para estar tan enamorado", ha comentado: "Bueno, pues porque... la quiero y ya está, ¿sabes? No que creo que haya que... Muchas cosas", ha añadido ante los micrófonos de Europa Press o Antena 3.

En otro momento de la alfombra roja, Infobae le ha preguntado a Plex quién es la mujer del año para él, a lo que ha respondido: "Mi mamá y mi novia. [...] Muy feliz, muy contento".

Las sinceras palabras de Plex sobre Aitana en 'GQ España'

A raíz de su premio, la revista GQ España realizó una entrevista con Plex como portada donde el youtuber habló con mucha naturalidad sobre su romance con Aitana. "Todo parecía una película", dijo sobre sus primeros encuentros con Aitana.

El youtuber dedica una parte de su contenido a los viajes, y durante su tercera vuelta al mundo coincidió con la artista en Japón, lo que supuso su primera cita romántica. La segunda fue en República Dominicana, y la tercera en Nueva York. "Lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje", añadió, a pesar de que hicieron público su encuentro en Japón en marzo de 2025 con un vídeo.

Sobre su amor por Aitana, aseguró que está "muy feliz". "La verdad que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben. Siempre he sido un poco bala perdida en ese aspecto y estoy muy contento de haber podido encontrar a una persona como Aitana", comentó con una sonrisa.