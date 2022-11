Bizarrap confirma que su sesión #50 será con el rapero argentino Duki

Se confirma. La sesión #50 de Bizarrap será con el rapero y compositor argentino Duki. El productor ha dado a conocer el nombre del artista con el que colabora en este nuevo trabajo este martes, un día después de anunciar su regreso que desencadenó un sinfín de teorías sobre la colaboración.

Tras cuatro meses sin lanzar ninguna sesión con alguno de los grandes artistas de la música urbana —la última fue la sesión 52 con el canario Quevedo—, Bizarrap publicó el lunes 14 de noviembre un original vídeo en Twitter para anunciar la esperada sesión #50. Rápido empezaron las especulaciones sobre qué artista podría ser y Duki fue uno de los nombres que sonó fuerte desde el principio.

Los seguidores de Bizarrap llevaban tiempo reclamándole una sesión con Duki. El rapero argentino es uno de los máximos exponentes del género urbano del momento y además, en la página de YouTube de Bizarrap, ocupa el lugar 42 entre las sesiones #41 de Nicky Jam y la #43 de Chucky73.

Si bien el "hueco 42" no es una sesión sino la canción Ya me fui, canción que ambos hicieron junto a Nicki Nicole, el hecho de que Duki aparezca en este lugar no parecía ser casualidad y muchos vieron desde el principio que podría haberle guardado este número para su sesión. (Nicki Nicole ya tiene su propia sesión, la #13).

No iban mal encaminados. Duki no es el artista de la sesión 42 pero sí tendrá su sesión.

Cuándo sale la sesión de Bizarrap y Duki

La sesión #50 de Bizarrap y Duki ya tiene fecha. El artista argentino lo ha anunciado en Twitter. Será este miércoles 16 de noviembre a las 21:00 (horario de Argentina). El estreno será el jueves 17 a la 1:00 horas en España.

Bizarrap y Duki ya saben lo que es trabajar juntos. Además de su canción con Nicki Nicole, en 2021 participaron juntos en una Gallery Session.

Grabaron una versión de Malbec, la canción del rapero producida por Bizarrap, Yesan y Asan.