Olivia Rodrigo se sincera con Gracie Abrams: “Tu música me ha inspirado mucho siempre”

Ha pasado mucho tiempo desde que vimos a Gracie Abrams y a Olivia Rodrigo juntas en un escenario. Fue en 2022, cuando la hija de J.J. Abrams actuó como telonera en el SOUR Tour. Actualmente, Olivia ya se ha consolidado como una de las grandes estrellas del pop y Gracie también ha conseguido un hueco en la industria con éxitos como That's So True o I Love You I'm Sorry.

Cuatro años después de ese último concierto juntas, las artistas se han reunido en el podcast Countdown To para hablar sobre Daughter From Hell, el nuevo disco de la de Los Ángeles, que sale el próximo 17 de julio.

Aunque la conversación también nos ha permitido ver un poco de la amistad que las une después de tantos años, nada más empezar el podcast, Olivia ha recordado la primera vez que descubrió a Gracie a través de Instagram, cuando tenía 15 años, y cómo se sintió muy inspirada por la cantautora. "Verte tocando el piano o la guitarra en tu habitación y escribiendo esas canciones tan bonitas me inspiró mucho porque fue como, no tengo que ir a un estudio y todas esas cosas. Puedo estar en mi habitación y escribir sobre mi vida", ha confesado.

Tanto Olivia como Gracie coinciden en que ese es el gran propósito del artista: "Escribir algo que haga que el que escucha quiera coger la guitarra o que le conmueva de una manera que haga que quiera expresarse de cualquier forma”, en palabras de la actriz de High School Musical The Musical The Serie. En este sentido, ambas aseguran que años después de conocerse, siguen siendo una fuente de inspiración la una de la otra.

La pareja de amigas confiesa que cada vez les cuesta más encontrar tiempo para pasar juntas, y han recordado algunos de los momentos claves de sus respectivas carreras como el set de Olivia Rodrigo en Glastonbury en 2025, que hizo llorar a Gracie Abrams. "Solo podía pensar en cuando te vi actuar por primera vez y cómo sigues siendo la misma persona", ha confesado la cantante que se encontraba entre el público en el festival. "Eso te hace recuperar la esperanza, ver como personas que creen en la dignidad de los demás llegan a reinar con autoridad absoluta".

A lo largo del podcast han profundizado sobre Daughter From Hell, el nuevo disco de Gracia Abrams y que Olivia Rodrigo ha podido escuchar en primicia y que asegura que es la versión más cool de la artista. Gracie presentará el disco en Barcelona, el 27 y 28 de mayo de 2027, justo después de que Olivia aterrice en la ciudad condal con su The Unraveled Tour a principios de mes.