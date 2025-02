Cuánto cobra Kendrick Lamar por actuar en la Super Bowl 2025

Te interesa Quién es Kendrick Lamar, el rapero que actúa en la Super Bowl 2025

La Super Bowl es el gran acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos y, desde hace unos años, su proyección internacional se ha multiplicado. El próximo 9 de febrero se enfrentarán a los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL y el equipo en el que milita Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, aunque muchos aficionados al evento han encontrado en el espectáculo musical del descanso uno de los grandes motivos para no perderse la cita.

El artista elegido para participar este 2025 ha sido el rapero Kendrick Lamar, una de las grandes figuras musicales del momento que acaba de hacerse con cinco premios Grammy (Grabación del año, Canción del año, Mejor canción de rap, Mejor interpretación de rap y Mejor vídeo musical), sobre todo gracias al éxito de Not like us, la canción en la que acusa a Drake de pedofilia.

Una invitación que ha suscitado las dudas en torno a cuánto cobran los artistas que actúan en la Super Bowl. Al igual que en las ediciones anteriores, Kendrick Lamar no recibirá ningún pago por su actuación de entre 12 y 14 minutos del intermedio, únicamente el salario mínimo exigido por el sindicato, situado el año pasado en 671 dólares para la actuación de Usher.

Una circunstancia que, sin embargo, merece la pena para los protagonistas, ya que como indica el medio Forbes, Usher experimentó un aumento del 550 % en las reproducciones de su catálogo musical y, en la edición previa, Rihanna empleó este espacio para publicitar su marca de cosmética Fenty, generando unos ingresos alrededor de los 44 millones de dólares.