La otra vez que Kendrick Lamar actuó en la Super Bowl

Te interesa Quién es Kendrick Lamar, el rapero que actúa en la Super Bowl 2025

La Super Bowl, el partido que definirá quién es el ganador de la NFL en 2025 y enfrentará el próximo 9 de febrero a los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs, es el gran evento deportivo del año en Estados Unidos y, desde hace unos años, su proyección internacional se ha multiplicado.

Un aumento de interés que tiene en el espectáculo musical del descanso uno de sus grandes argumentos, sobre todo desde que Jay Z asumió el rol de productor del show en el año 2019. Una decisión que ha significado una nueva visión sobre este momento del partido, aumentando la diversidad de los artistas invitados.

Uno de los shows más recordados por los aficionados a la música rap fue el que se llevó a cabo en 2022, cuando Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Mary J. Blige fueron los protagonistas de la cita en la que también participó Kendrick Lamar.

En aquella ocasión, el escenario fue compartido por todos estos iconos, que alternaron sus estrofas durante los más de 14 minutos de actuación, dejando espacio a K. Dot para interpretar dos de sus hits: m.A.A.d. city y Alright.

De cara a 2025 y con todos los focos apuntando a su actuación en solitario, Kendrick Lamar no ha desvelado cuál es el setlist de su show, aunque todo el mundo da por hecho que cantará Not like us, la canción con la que ha conseguido cinco premios Grammy recientemente y en la que acusa a Drake de pedofilia.