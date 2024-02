¿Quién es st. Pedro? Conoce al finalista del Benidom Fest, la historia de su nombre y la canción a una ex

st. Pedro era un niño cuando supo que la música era su camino a seguir. "Toda la vida estuve interesado", confesaba el artista canario de 28, finalista del Benidorm Fest 2024, en una entrevista en El Mundo en 2020.

"Mientras mi papá quería que estudiara, yo solo quería estar en el garaje haciendo música. Mientras que mis profesores del conservatorio me pedían que estudiase, yo hacía lo que me daba la gana: me ponía a componer canciones y a experimentar”, contó el intérprete de Dos extraños. (cuarteto de cuerda), la canción con la que se ha convertido en favorito para representar a España en Eurovisión 2024.

No quiso ganar 'La Voz'

Músico de vocación —comenzó con cuatro años a tocar— y de formación —estudió Percusión Clásica en el conservatorio—, st. Pedro se dio a conocer en La Voz.

En 2017, cuando tenía 24 años, se presentó al casting del talent musical, un formato que tenía muy poco que ver con su proyecto hasta ese momento.

"Venía del mundo del rock y del underground canario”, explicó en esa misma entrevista. “Ir a un programa así, tan mainstream... ¡Tenía mis prejuicios! Porque pareciera que para llegar lejos en La Voz tienes que cantar flamenco y en Canarias como que no existe eso...”, explicó en esa misma entrevista el que se convirtió en alumno aventajado de Juanes.

En el programa se cruzó con Rebeca León —una de las representantes más reputadas de nuestro país, que ha sido mánager de Rosalía, Ozuna o Annita—, que le recomendó perder pues ella tenía otros planes para él.

"Me dijo ‘no ganes esto, porque queremos trabajar contigo’. Es que, por contrato, el que ganaba La Voz tenía que firmar con Universal sí o sí y hacer un álbum con ellos. Y eso no era lo que Rebeca quería para mí, ni lo que yo quería para mí”, explicó el cantante de R&B, estilo con el que se ha identificado desde sus inicios.

De 'La Voz' a Miami

Fue entonces cuando puso rumbo a Miami para comenzar a trabajar en una carrera con más proyección internacional, apoyado por los actuales maestros de la música latina.

En 2019 lanzó su primer singleBody, producida por Alizzz, referente de la industria en nuestro país y fuera de ella. Después llegaron sus hitsPhone Sex —más de 700.000 reproducciones en Spotify—, Malapami —cerca de 1.200.000 de escuchas en Spotify—, su EP navideño st. Pedro’s Christmas Special y sus colaboraciones con Luar La L en Ven y Paula Cendejas en Promesa.

Después de cuatro años en Miami, decidió regresar a Tenerife para continuar su carrera con el lanzamiento de un nuevo disco, en el que se sumerge en los ritmos latinos más tradicionales, que forman parte de la cultura musical de las islas.

"Creo que ya di con mi identidad. Me siento muy cómodo en los géneros latinoamericanos clásicos, que al final son la esencia de Canarias. Soy más canario que el gofio y me va a costar sacarme del maguismo canario de Tejina —pueblo en el que nació—, que me encanta”, explicó sobre sus influencias musicales.

¿Por qué eligió el nombre artístico de st. Pedro?

Sobre su nombre artístico también hay una historia, aunque esta con un único protagonista.

st. Pedro, que se dio a conocer como Pedro Hernández, explicó que se puso este nombre para cumplir un deseo infantil. “Nunca tuve un mote o un apodo de pequeño, y siempre quise uno. Me puse en búsqueda pasiva; lo típico cuando llegue, llegó, pero no le voy a poner mucha cabeza ni a forzarlo”, contó en otra entrevista.

"De la nada apareció San Pedro, y le di una vuelta de rosca que es una declaración de intenciones al poner st. en inglés”, añadió el cantante, que juega con este nombre a los extremos. “Todos tenemos algo de santo y algo de demonio, y muchas otras cosas en medio. Yo quise jugar con esa dualidad. Yin Yang, blanco y negro…”

Malapami, la canción de st. Pedro a su ex

La carrera de st. Pedro es ampliamente conocida aunque no su lado más personal. Poco se sabe de su vida privada, aunque sí que su canción Malapami, de 2020, la escribió pensando en una ex.

"Yo era él tóxico, era el malo para ella. Pero uno aprende y la vida le da sus coñazos para ponerlo a uno en su sitio también”, confesó en una entrevista en RTVE.

En esta charla contó también que nunca había tenido "follamigas" de larga duración —“siempre acaba escalando a algo más”—, pero han pasado tres años desde entonces y, sin duda, su vida sentimental ha podido dar un vuelco.