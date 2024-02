¿Quiénes son las bailarinas que acompañan a st. Pedro en el Benidorm Fest?

st. Pedro se presenta al Benidorm Fest con Dos extraños (Cuarteto de cuerda), un precioso bolero sobre desamor, que cuenta la historia de un joven que no supera a su expareja. El artista superó la segunda semifinal y se coronó como candidato más votado con 164 puntos y el favorito del jurado.

Se trata de una propuesta íntima, con todo el escenario a oscuras y su único complemento es una flor en la mano. Pero el tinerfeño no está solo, sino que le acompañan cuatro bailarinas en el fondo. Las chicas no se ven porque se encuentran en unas plataformas y un potente foco detrás. No se las puede ver, así que te traemos el nombre de todas ellas.

Myriam Doce

Myriam Doce (1999) es una de las bailarinas que acompaña a st. Pedro. Nativa de Ferrol (Galicia), se dedicaba a ser animadora infantil y trabajar en una empresa de protección de datos hasta que en 2020 lo dejó todo para cursar en la academia Quality Dance, uno de los centros más reconocidos de este mundillo en Barcelona.

Participó en el programa de baile de TV3 Eufòria Street Dance, siendo este el salto de su carrera. Conoció allí a la coreógrafa Natalia Palomares, que ha trabajado con estrellas como Rosalía o Karol G, y este contacto le sirvió para poder ser bailarina de Luis Fonsi en La Voz.

Otro de sus logros fue sumarse al Reggaeton Beach Festival en varias ocasiones y actuar junto a estrellas como Saiko, J Quiles, Dalex, Bryant Myers, Tito el Bambino o Maikel Delacalle.

Ariana Draganoiu

Ariana Draganoiu se suma al equipo del tinerfeño. La madrileña se unió a la academia CDC de la capital y posteriormente a otro estudio llamado Élite. Ha participado en un programa de baile Natalia Palomares, The Heels Programme, y en 2022 estuvo en el cuerpo de baile de María Becerra para un festival.

Fue bailarina en el Reggaeton Beach Festival en 2023, compartiendo escenario con Saiko, J Quiles, Ryan Castro o Noriel. Ha salido en el videoclip de Carnet, la canción de Saiko y Caleb Calloway.

Mariajo Gómez

La tercera integrante del equipo de Pedro es Mariajo Gómez, una musa de decenas de artistas. Bailarina en videoclips de cantantes como Dan Abedrop o Creenasez y actuó en el orgullo de Madrid en 2022.

Ha estado en la Velada del Año con María Becerra y ahora mismo es la acompañante de Zahara en su gira RAVE, con la que antes ya había trabajado en Puta Gira. Se la puede ver en el programa Euforia.

Lorena

Cierra el dream team Lorena, una joven con mucha trayectoria en el baile, que salió de Euforia. Entre giras y festivales, ha compartido escenario con estellas como J Quiles, Juan Magan, Alejandro Sanz o Luc Loren, entre muchos otros.

El equipo va coreografiado por Natalia Palomares y Sam Vázquez. Ella, coreógrafa y bailarina, se ha encargado de diseñar bailes tan conocidos como el de Chicken Teriyaki, o El Pañuelo, la colaboración con Romeo Santos. También ha trabajado para Shakira, con la que actuó en los Latin Grammy y montó su coreo para el vídeo de TQG con Karol G.

Por su parte, Sam Vázquez ha formado parte del equipo de baile de Rosalía durante gran parte del Motomami Tour, y también performó con Shakira en la misma actuación que Natalia en los Latin Grammy.

