¿Quiénes son los favoritos a los Premios Grammy 2026? Consulta las predicciones de 'Variety'

Sabrina Carpenter, Karol G, Lady Gaga y Bad Bunny, favoritos en los Grammy 2026 | Getty Images

En la tarde del 1 de febrero (la madrugada del 2 en España), el Crypto.com Arena de Los Ángeles enciende sus focos para acoger la gala de los Premios Grammy 2026, los galardones internacionales más importantes de la industria musical.

Muchos son los artistas nominados, pero solo unos pocos conseguirán los preciados gramófonos. ¿Quiénes serán los agraciados? Este 30 de enero, la revista Variety ha publicado sus predicciones con los favoritos para ganar en los Grammy, así como las segundas o terceras opciones.

A juzgar por sus estimaciones, Bad Bunny es favorito en tres categorías: Grabación del año, Álbum del año y Mejor portada de álbum. Lady Gaga lidera en Mejor álbum pop vocal, aunque es una fuerte rival en otras categorías. Por su parte, Sabrina Carpenter es favorita en Mejor interpretación pop y Mejor videoclip.

¿Y qué pasará con Alejandro Sanz? Según la revista, el español no tiene muchas opciones para llevarse su única nominación. El disco ¿Y ahora qué? es candidato en la categoría Mejor álbum pop latino, donde Tropicoqueta de Karol G se erige como favorito y Cancionera de Natalia Lafourcade como posible contrincante. ¿Habrá sorpresa...?

A continuación, descubre la lista con las predicciones de Variety para las principales categorías de los Premios Grammy 2026:

Grabación del año

DtMF - Bad Bunny - POSIBLE

Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Anxiety - Doechii

- Doechii WILDFLOWER - Billie Eilish

- Billie Eilish Abracadabra - Lady Gaga - POSIBLE

luther - Kendrick Lamar con SZA - FAVORITA

The Subway - Chappell Roan

- Chappell Roan APT.- ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny - FAVORITO

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

- Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM - Lady Gaga - POSIBLE

GNX - Kendrick Lamar - POSIBLE

MUTT - Leon Thomas

- Leon Thomas CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator

Canción del año

Abracadabra - Lady Gaga - POSIBLE

Anxiety - Doechii

- Doechii APT . - ROSÉ, Bruno Mars

. - ROSÉ, Bruno Mars DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - FAVORITA

luther - Kendrick Lamar con SZA

- Kendrick Lamar con SZA Mandchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter WILDFLOWER - Billie Eilish - POSIBLE

Mejor artista revelación

Olivia Dean - FAVORITA

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr - POSIBLE

Leon Thomas - POSIBLE

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop

DAISIES - Justin Bieber

- Justin Bieber Manchild - Sabrina Carpenter - FAVORITA

Disease - Lady Gaga - POSIBLE

The Subway - Chappell Roan

- Chappell Roan Messy - Lola Young

Mejor interpretación dúo/grupo pop

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande.

- Cynthia Erivo & Ariana Grande. Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - POSIBLE

Gabriela - KATSEYE

- KATSEYE APT. - ROSÉ, Bruno Mars - FAVORITA

30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum pop vocal

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter - POSIBLE

Something Beautiful - Miley Cyrus

- Miley Cyrus Mayhem - Lady Gaga - FAVORITO

I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims

Mejor álbum rock

private music - Deftones - FAVORITO

I quit - Haim - POSIBLE

From Zero - Linkin Park

- Linkin Park NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Idols - Yungblud

Mejor álbum de música alternativa

SABLE, fABLE - Bon Iver

- Bon Iver Songs Of A Lost World - The Cure

- The Cure DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator - POSIBLE

moisturizer - Wet Leg

- Wet Leg Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams - FAVORITO

Mejor álbum R&B progresivo

BLOOM - Durand Bernarr - POSIBLE

Adjust Brightness - Bilal

- Bilal LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad

- Destin Conrad Access All Areas - FLO - FAVORITO

Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor álbum R&B

Beloved - Givéon

- Givéon Why not more? - Coco Jones

- Coco Jones The Crown - Ledisi

- Ledisi Escape Room - Teyana Taylor - POSIBLE

Mutt - Leon Thomas - FAVORITO

Mejor álbum rap

Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice - POSIBLE

GLORIOUS - GloRilla

- GloRilla God Does Like Ugly - JID

- JID GNX - Kendrick Lamar - FAVORITO

Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor álbum country contemporáneo

Patterns - Kelsea Ballerini - FAVORITO

Snipe Hunter - Tyler Childers - POSIBLE

Evangeline vs. The Machine - Eric Church

- Eric Church Beautifully Broken - Jelly Roll

- Jelly Roll Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor álbum pop latino

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda

- Andrés Cepeda Tropicoqueta - Karol G - FAVORITO

Cancionera - Natalia Lafourcade - POSIBLE

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

A Complete Unknown - Timothée Chalamet

- Timothée Chalamet F1® The Album - Varios artistas

- Varios artistas KPop Demon Hunters - Varios artistas - POSIBLE

Sinners - Varios artistas

- Varios artistas Wicked - Varios artistas - FAVORITA

Mejor banda sonora original para medios visuales

How To Train Your Dragon

Severance: Season 2

Sinners - GANADORA

Wicked - POSIBLE

The Wild Robot

Mejor canción para obra visual

As live as you need me to be (de Tron: Ares )

(de ) Golden (de KPop Demon Hunters ) - FAVORITA

I lied to you (de Sinners ) - POSIBLE

Never too late (de Elton John: Never Too Late )

(de ) Pale, Pale Moon (de Sinners )

(de ) Sinners (de Sinners)

Mejor videoclip

Manchild - Sabrina Carpenter - FAVORITO

So Be It - Clipse

- Clipse Anxiety - Doechii - POSIBLE

Love - OK Go

- OK Go Young Lion - Sade

Mejor portada de álbum