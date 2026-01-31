¿Quiénes son los favoritos a los Premios Grammy 2026? Consulta las predicciones de 'Variety'
La maquinaria de los Premios Grammy 2026 ya está activada. A pocas horas de la gala, la revista Variety desvela sus predicciones con los favoritos para llevarse los galardones más importantes de la música internacional.
En la tarde del 1 de febrero (la madrugada del 2 en España), el Crypto.com Arena de Los Ángeles enciende sus focos para acoger la gala de los Premios Grammy 2026, los galardones internacionales más importantes de la industria musical.
Muchos son los artistas nominados, pero solo unos pocos conseguirán los preciados gramófonos. ¿Quiénes serán los agraciados? Este 30 de enero, la revista Variety ha publicado sus predicciones con los favoritos para ganar en los Grammy, así como las segundas o terceras opciones.
A juzgar por sus estimaciones, Bad Bunny es favorito en tres categorías: Grabación del año, Álbum del año y Mejor portada de álbum. Lady Gaga lidera en Mejor álbum pop vocal, aunque es una fuerte rival en otras categorías. Por su parte, Sabrina Carpenter es favorita en Mejor interpretación pop y Mejor videoclip.
¿Y qué pasará con Alejandro Sanz? Según la revista, el español no tiene muchas opciones para llevarse su única nominación. El disco ¿Y ahora qué? es candidato en la categoría Mejor álbum pop latino, donde Tropicoqueta de Karol G se erige como favorito y Cancionera de Natalia Lafourcade como posible contrincante. ¿Habrá sorpresa...?
A continuación, descubre la lista con las predicciones de Variety para las principales categorías de los Premios Grammy 2026:
Grabación del año
- DtMF - Bad Bunny - POSIBLE
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga - POSIBLE
- luther - Kendrick Lamar con SZA - FAVORITA
- The Subway - Chappell Roan
- APT.- ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny - FAVORITO
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga - POSIBLE
- GNX - Kendrick Lamar - POSIBLE
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator
Canción del año
- Abracadabra - Lady Gaga - POSIBLE
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF - Bad Bunny
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - FAVORITA
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- Mandchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish - POSIBLE
Mejor artista revelación
- Olivia Dean - FAVORITA
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr - POSIBLE
- Leon Thomas - POSIBLE
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación pop
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter - FAVORITA
- Disease - Lady Gaga - POSIBLE
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor interpretación dúo/grupo pop
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - POSIBLE
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars - FAVORITA
- 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum pop vocal
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter - POSIBLE
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga - FAVORITO
- I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims
Mejor álbum rock
- private music - Deftones - FAVORITO
- I quit - Haim - POSIBLE
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - Yungblud
Mejor álbum de música alternativa
- SABLE, fABLE - Bon Iver
- Songs Of A Lost World - The Cure
- DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator - POSIBLE
- moisturizer - Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams - FAVORITO
Mejor álbum R&B progresivo
- BLOOM - Durand Bernarr - POSIBLE
- Adjust Brightness - Bilal
- LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad
- Access All Areas - FLO - FAVORITO
- Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor álbum R&B
- Beloved - Givéon
- Why not more? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor - POSIBLE
- Mutt - Leon Thomas - FAVORITO
Mejor álbum rap
- Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice - POSIBLE
- GLORIOUS - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar - FAVORITO
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Mejor álbum country contemporáneo
- Patterns - Kelsea Ballerini - FAVORITO
- Snipe Hunter - Tyler Childers - POSIBLE
- Evangeline vs. The Machine - Eric Church
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Postcards from Texas - Miranda Lambert
Mejor álbum pop latino
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda
- Tropicoqueta - Karol G - FAVORITO
- Cancionera - Natalia Lafourcade - POSIBLE
- ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
- A Complete Unknown - Timothée Chalamet
- F1® The Album - Varios artistas
- KPop Demon Hunters - Varios artistas - POSIBLE
- Sinners - Varios artistas
- Wicked - Varios artistas - FAVORITA
Mejor banda sonora original para medios visuales
- How To Train Your Dragon
- Severance: Season 2
- Sinners - GANADORA
- Wicked - POSIBLE
- The Wild Robot
Mejor canción para obra visual
- As live as you need me to be (de Tron: Ares)
- Golden (de KPop Demon Hunters) - FAVORITA
- I lied to you (de Sinners) - POSIBLE
- Never too late (de Elton John: Never Too Late)
- Pale, Pale Moon (de Sinners)
- Sinners (de Sinners)
Mejor videoclip
- Manchild - Sabrina Carpenter - FAVORITO
- So Be It - Clipse
- Anxiety - Doechii - POSIBLE
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade
Mejor portada de álbum
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator - POSIBLE
- The Crux - Djo
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny - FAVORITO
- Glory - Perfume Genius
- moisturizer - Wet Leg