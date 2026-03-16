La Oreja de Van Gogh anuncia los primeros artistas invitados de su gira

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero para la gira por su 30 aniversario | Bernardo Doral / Sony Music

La gira Tantas Cosas Que Contar Tour será el regreso a los escenarios de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero como vocalista y contará con 35 conciertos a través de toda España.

Sin embargo, la banda no estará sola, sino que contará con la presencia de algunos artistas invitados a sus shows, de los cuales ya han anunciado dos de ellos para las primeras fechas.

Del 9 al 10 de mayo, la banda toledana Veintiuno se subirá al escenario durante los conciertos en Bilbao, mientras que Paul Alone será el encargado de hacer saltar de emoción a los asistentes el 28, 29 y 31 de mayo en Madrid.

"Se acercan los ensayos generales mientras seguimos trabajando en nuestro escondite. ¡Ya tenemos prácticamente listo el mejor concierto del mundo!", han comunicado en sus redes.

Quién es Veintiuno

Veintiuno es una banda de rock alternativo, indie rock e indie pop que nació en 2011, pero que, a pesar de su corta trayectoria, ha conseguido actuar en grandes festivales como el Mad Cool, el Nos Alive ​y el Granada Sound y colaborar con artistas como Despistaos y Siloé.

Entre sus canciones más destacadas encontramos La Llorería, su colaboración La La Love You; Dopamina o La vida moderna, junto a Love of Lesbian.

Su lanzamiento más reciente ha sido Vidas Pasadas, un tema que formará parte de su quinto disco y con el que hacen una reflexión sobre las versiones de nosotros mismos que podríamos haber sido.

Quién es Paul Alone

Paul Alone es un artista emergente que saltó a la fama tras su paso por La Voz en 2016 dentro del equipo de Melendi.

El pamplonés ha realizado gira tanto por España como por Latinoamérica y ha lanzado únicamente dos discos: Y yo que sé? y Nada es verdad, todo está permitido.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran y es bonito, No valgo Pa' Ciudad y Quiero abrazarte, cuando todo acabe.