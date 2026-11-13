Rauw Alejandro y Kany García comparten intimidad musical en 'Suave'

Rauw Alejandro y Kany García se unen en Suave , canción que mezcla sus dos mundos en un videoclip en Nueva York.

Kany García y Rauw Alejandro se unen en Suave, una colaboración que marca el primer encuentro musical entre ambos artistas puertorriqueños.

El sencillo, que lega junto a su videoclip, es una propuesta romántica y sensual que explora otra faceta de la cantautora, a la par que el tema reúne dos propuestas musicales distintas desde una interpretación íntima.

El videoclip está grabado en Nueva York, y pone el enfoque en la interpretación, la versatilidad y la conexión entre ambos artistas desde un rascacielos en la Gran Manzana.

El estreno se suma a un año de importantes reconocimientos y actividad internacional para Kany García. Por su parte, Rauw Alejandro continúa expandiendo su trayectoria internacional con nuevos proyectos en la música y el cine.

Así, con Suave, Kany García y Rauw Alejandro protagonizan un encuentro musical inédito que reúne dos estilos y sensibilidades distintas en una misma canción. La colaboración representa una nueva experiencia dentro del repertorio de ambos artistas y una oportunidad para que sus públicos descubran una faceta diferente y versátil de cada uno.