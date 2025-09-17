Rauw Alejandro rompe moldes para anunciar la fecha de lanzamiento y el tracklist de 'Cosa Nuestra: Capítulo 0'

Rauw Alejandro mantiene su dinámica de sorpresas tras el lanzamiento de GuabanSexxx, el último adelanto de su próximo álbum, y ha anunciado la fecha de lanzamiento y el tracklist de Cosa Nuestra: Capítulo 0. Eso sí, de una forma totalmente rompedora.

El puertorriqueño ha empleado, como es habitual en el autor de Todo de ti, su perfil oficial de Instagram, con una publicación que guarda un código secreto para acceder al contenido. "Es mi manera de demostrar que el Caribe no es el pasado, sino un presente vivo que continúa encendiendo el mundo", ha indicado en la publicación.

La solución al acertijo no es otra que ELCARIBE. Un paso previo para poder observar a Rauw Alejandro jugando una partida de las picas (un juego de cartas tradicional de Puerto Rico de azar) que da paso a la fecha de lanzamiento de Cosa Nuestra: Capítulo 0 el próximo 26 de septiembre, funcionando como precuela de su anterior álbum: Cosa Nuestra.

En cuanto a su tracklist, el artista ha empleado el medio estadounidense Billboardpara desvelar las 14 canciones que componen su nuevo álbum. Una lista en la que indica el nombre de algunos de sus singles publicados y unas curiosas descripciones acerca de los títulos de sus canciones inéditas: