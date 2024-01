Rayden niega que Lucas (OT23) fuera seleccionado en el Benidorm Fest: "No envió ninguna canción"

Las palabras se pueden malinterpretar o equivocarnos nosotros al expresarnos por estar nerviosos.

El misterio se sirvió hace un par de días después que Lucas, concursante de Operación Triunfo 2023 , contara a sus compañeros que había tenido que elegir si entrar a este certamen o al Benidorm Fest, ya que le habían propuesto los dos. Al final, se decantó por la Academia.

"A mí en el mes de espera para acá, me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por 'OT'. Me dijeron que si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest, y no Operación Triunfo", señalando que este "solo es una vez".

Hasta que Lucas no abandone OT, no podremos preguntarle por ello, así que el portal Vertele se ha puesto en contacto con Rayden, asesor del certamen de preselección eurovisiva, quien ha negado que el uruguayo se encontrara entre los candidatos que aceptaron. De hecho, ha recalcado que ni envió canción.

"Creo que igual a lo que le invitaron es al campamento. O que, a lo mejor, sí que le escribieron de su oficina de contratación para que enviase canciones por si quería participar. Y a lo mejor ahí él diría: 'No, que estoy en pos de ir a OT, a punto de ser seleccionado o ya me han seleccionado'. Y, por fechas, evidentemente no se podía. Pero no se ha enviado ninguna canción", ha dicho el artista madrileño.

Hay que tener en cuenta que el campamento se celebró a finales de verano, cuando Lucas ya se encontraba en el proceso de casting de OT. Se presentó en Barcelona a principios de julio y terminó en octubre.

"Esta persona no había enviado nada, y mira que han sido más de 800 canciones", ha asegurado Rayden, enfatizando que "se pudo entender mal": "Creo que es mala comunicación y que lo que sucede en OT coge rápidamente toda una dimensión. Si lo juntas con otra ballena como el Benidorm Fest, es fácil que dé que hablar".

El concursante de Operación Triunfo 2023 que rechazó ir al Benidorm Fest para entrar en la Academia