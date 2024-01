El concursante de Operación Triunfo 2023 que rechazó ir al Benidorm Fest para entrar en la Academia

Pasan las semanas y Operación Triunfo 2023 va buscando a sus finalistas. Comenzaron 16 concursantes y ya han salido seis de ellos después de que el nivel cada vez sea más alto y las actuaciones busquen la absoluta perfección.

Y hablando de concursos musicales, en dos semanas arranca el Benidorm Fest 2024 , que buscará a su próximo representante de Eurovisión para suceder a Blanca Paloma y su EAEA.

Irónicamente, hay un artista que funciona como nexo entre ambos certámenes, ya que asegura que se presentó a los dos y le llamaron de los dos, eligiendo finalmente el show conducido por Chenoa. Se trata de Lucas, el concursante uruguayo de 23 años que reside en Barcelona.

En una charla que tuvieron los jóvenes en la Academia, contó que se tuvo este dilema y cómo eligió OT: "A mí en el mes de espera para acá, me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por 'OT'. Me dijeron que si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest, y no Operación Triunfo", señalando que este "solo es una vez".

No es el único que ha estado entre ambos procesos de selección, como pudimos ver con Xeinn, el finalista del Benidorm Fest 2022. El joven también intentó entrar este año en OT, pero se quedó en la fase final de casting.

