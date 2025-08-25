RAYE anuncia la fecha de lanzamiento del sencillo 'Where The Hell Is My Husband'

Desde el lanzamiento en 2023 de su primer álbum de estudio, My 21st Century Blues,RAYE no ha parado de cosechar éxitos, hasta tal punto de haber obtenido siete nominaciones en los Brit Awards 2025, lo que la convierte en la artista más nominada de la historia de estos galardones.

La que ya es una de las grandes voces del R&B, lanzó cuatro EPs —Welome to the winter (2015), Second (2016), Side Tape (2018) y Euphoric Sad Songs (2020)— antes de saltar a la fama con su álbum debut. La cantautora no ha dejado de publicar música desde aquel lanzamiento.

El próximo proyecto llegará el 19 de septiembre bajo el nombre: Where the hell Is My Husband, según ha compartido la artista en sus redes sociales. A través de una foto suya con una camiseta blanca que lleva impreso el nombre de la canción y la fecha de estreno, junto a la descripción: "Este post puede contener una fecha de lanzamiento", la artista nos ha develado el sencillo que tenía entre manos.

Aunque como bien dice la camiseta, la canción se lanzará el 19 de septiembre, RAYE no ha parado durante este verano. Cabeza de cartel del festival All Points East, su gira internacional de festivales nos ha permitido verla en directo en varias ocasiones, pero fue en el Glastonbury Festival cuando la cantante sorprendió a todos sus asistentes cantando en primicia el nuevo single,una idea que ha repetido posteriormente en el resto de sus actuaciones.

La composición que responde al estribillo: "Cariño (Ooh-hoo), ¿dónde demonios está mi marido? (Ooh-hoo)¿Por qué tarda tanto (Ooh-hoo) en encontrarme? (Eh-eh-eh), Oh, nena, ¿dónde diablos está mi amante? ¿Estando con otra? (Ooh-hoo, sí), así que, si lo ves, dile, nena (Si lo ves, dile que se esconda)" fue su canción de apertura.

Un sencillo que llega tres meses después del éxito de su colaboración con el productor de Uptown Funk: Mark Ronson, bajo el nombre de Suzanne.