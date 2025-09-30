Las redes se hacen eco del adelanto de 'Zoo', el tema de Shakira para 'Zootrópolis 2'

Shakira ya avanzó que estaba de camino hacia uno de los proyectos más ilusionantes de su carrera: la canción que formaría parte de la banda sonora de la película Zootopia 2. Dicho film verá la luz el próximo 26 de noviembre y del cual Disney ya ha publicado un nuevo tráiler.

No obstante, las redes han dado el chivatazo del que sería el adelanto del tema al que la colombiana le pone voz. Todo apunta a un tema, enérgico y bailable, que encaja a la perfección con la película animada.Zoo viene registrada en Apple Music, donde Shakira aparece como intérprete.

Ed Sheeran y Shakira en 'Zootopia 2'

Tal y como avanzó la artista de Chantaje, Ed Sheeran ha colaborado en la "creación de una nueva canción". Aunque nos falta por saber si el británico está detrás de este tema, lo cierto es que sus fans están a la espera de lo nuevo de la artista en esta película.

Por su parte, Shakira le dará voz a Gazelle, la gacela superestrella de la moderna ciudad de Zootrópolis. De esta forma, la cantante vuelve 9 años después de ponerle voz a Gazelle para su primera entrega y ser la intérprete de Try Everything, himno de esta misma película.

La artista de Inevitable vuelve a la escena cinematográfica de la mano de los directores que trabajaron con ella: Jared Bush y Byron Howard. Como curiosidad, la cantante de Las de la Intuición puso su granito de arena con su aportación: pidió a los animadores que le dieran más caderas a Gizelle. "Le faltaban curvas, y le pedí al director que le pusiera un poquito de caderas", contó en una entrevista en El Noticiero.

En Zootrópolis 2, Judy y Nick se vuelven a encontrar en una pista de baile de un misterioso reptil que llega a la moderna metrópoli donde desata la locura. A partir de ahí, Judy y Nick se ponen manos a la obra teniendo que explorar partes inesperadas de la ciudad.

El éxito de Zootrópolis

En la primera parte de este film, dirigido por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush, la película Disney se llevó el premio Oscar y Globo de Oro como mejor película de animación. Un éxito con el que este nuevo proyecto pone el listón muy alto para su segunda parte.