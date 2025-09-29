De Jennifer Lopez a Shakira: las reacciones de Bad Bunny como protagonista del intermedio de la Super Bowl 2026

Han sido semanas de rumores. Las redes sociales apuntaban a qué artistas como Taylor Swift o Adele podrían haber sido las encargadas de actuar en el descanso de la Super Bowl 2026. Sin embargo, Bad Bunny recoge finalmente el testigo de Kendrick Lamar y será quien ofrezca el show del intermedio de la Super Bowl en 2026. El evento tendrá lugar el 8 de febrero del año que viene en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Bruno Mars y su apoyo en redes

La noticia no ha tardado en hacerse eco y ya han sido varias celebridades las que han mostrado su apoyo al puertorriqueño. Ha sido el caso de Bruno Mars, quien protagonizó el famoso espectáculo junto a The Red Hot Chili Peppers en 2014 y compartió escenario en 2016 junto a Coldplay en este mismo intermedio. Apelando las palabras del intérprete de Tití me preguntó, el artista de When I was Your Manmostró su apoyo al puertorriqueño en redes.

Jennifer Lopez y Shakira, muestran "orgullo latino"

En esa unión entre artistas latinos no ha faltado Jennifer López, quien le ha dedicado esa entrañable foto cuando el puertorriqueño compartió escenario con la intérprete del Anillo y Shakira en la Super Bowl de 2020. "Ahora te toca a ti, bori gang let's go", expresó Jlo en la red social X.

También Shakira se ha pronunciado ante el nombramiento de Bad Bunny compartiendo en su cuenta de Instagram, el reel donde el intérprete de 'NUEVAYoL' anuncia su cita más importante sobre el escenario."Bienvenido al escenario de la SuperBowl. Aquí va mi gente latina!" dijo la intérprete de Loba.

Jay-Z sobre Bad Bunny: "Es verdaderamente inspirador"

Jay-Z, marido de Beyoncé y fundador de la discográfica Roc Nation (que se ha encargado de supervisar el espectáculo desde 2019), ha alabado la elección de Bad Bunny, quien ha "hecho y continúa haciendo por Puerto Rico, es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo" recoge la web de NFL.

Bad Bunny sobre su espectáculo en la Super Bowl: "Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia"

Tras lanzar su último disco en enero de 2025 y anunciar su gira por medio mundo para el año que viene, Bad Bunny marca en el calendario su show más importante. "Lo que siento va más allá de mí mismo", dice el artista, según ha publicado NFL y Associated Press."Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron innumerables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", ha afirmado.