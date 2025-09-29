La primera vez de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl

"¡Ahora te toca a ti! ¡Boricuasss, vamos alláaaa!", escribía este domingo Jennifer Lopez en redes sociales para celebrar la decisión de la NFL de llamar a Bad Bunny para encargarse del espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026.

La cantante estadounidense acompañó el comentario de una foto en la que posa junto al puertorriqueño ante la bandera de Estados Unidos. La foto se la hicieron en 2020 cuando la cantante de El Anillo protagonizó junto a Shakira el show del intermedio deportivo.

Las dos artistas firmaron un espectáculo memorable al que se unió el puertorriqueño como artista invitado. El cantante de Debí Tirar Más Fotos se sumó a Shakira para interpretar un remix de varias canciones. Juntos cantaron el tema I Like It con elementos de En Barranquilla me quedo y Chantaje con guiños a Callaíta.g

Fueron algo más de un minuto y medio de actuación que engrandecieron aún más un espectáculo ya de por sí grande. El espectáculo fue seguido por televisión por 103 millones de personas, lo cual supuso un aumento del 4% respecto a la actuación ofrecida por Maroon 5 en 2019.