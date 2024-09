Los referentes de los grandes de la música: en quién se inspira Rosalía, Dua Lipa, Quevedo o Karol G

Te interesa Los regresos musicales que esperamos en los próximos meses: del nuevo disco de Rosalía a la vuelta de Quevedo

Los grandes cantantes nacen de otros grandes cantantes. Así funciona la transmisión del arte. Se estima que las primeras composiciones musicales llegaron hace más de 35.000 años, y desde entonces han creado canciones una infinidad de artistas.

Escuchar diferentes tipos de música y una gran variedad de cantantes ayuda a que los compositores e intérpretes más jóvenes se conviertan en artistas con un sello original y único que sea fruto de una gran colección de referencias e inspiraciones. Así, y con talento y trabajo, nacen nuevas y exitosas generaciones de cantantes.

Rosalía, Dua Lipa, Quevedo o Karol G son solo cuatro de todos los nombres destacados que conforman el panorama musical actual, pero les tomamos como ejemplo para demostrar que, detrás de un gran artista, siempre se esconden muchos otros.

Las influencias de... Rosalía

La catalana es el claro ejemplo de fusión y creatividad a partir de lo ya existente. En su caso, son muchos los artistas que resuenan en su cabeza cuando se sienta a componer nueva música.

Tras el lanzamiento de su álbum MOTOMAMI, Rosalía compartió una lista de canciones que le sirvieron de inspiración para crear el disco. Entre todos los nombres que aparecen, destacan los de Daddy Yankee, Camarón de la Isla, David Bowie, Frank Ocean, Justo Betancourt, Kendrick Lamar o Pink Floyd. Es decir, artistas de muy diversas épocas o géneros musicales.

Para la española, sus referentes son parte de su propia esencia como compositora y persona. Así lo demuestra, por ejemplo, uno de los tatuajes que cubren su cuerpo. En su espalda, se puede leer: "Que nadie vaya a llorar el día que yo me muera, es más hermoso cantar aunque se cante con pena", tal y como dice la canción flamenca Que nadie vaya a llorar de Manuel Molina, otra de sus grandes inspiraciones.

Otras influencias de Rosalía vienen de Lola Flores (de la que ha dicho que "ella era única, no ha habido alguien así"), Chavela Vargas (en un programa mexicano reconoció que era "muy fanática" suya) o el rapero estadounidense Kanye West.

Las influencias de... Dua Lipa

El caso de la angloalbanesa es especial. De pequeña, Dua Lipa creció escuchando a cantantes o grupos de música como Bob Dylan, David Bowie, The Police o Radiohead. Pero fue una mujer la que despertó en ella el sueño de ser artista: la canadiense Nelly Furtado, cuyo álbum debut Whoa, Nelly! (2000) supuso una revolución en Lipa.

Otras mujeres que han inspirado a la intérprete a lo largo de su carrera son Pink, Christina Aguilera, Madonna o Gwen Stefani. Aun así, durante los primeros pasos en la música de la artífice de New Rules, para ella sus mayores referentes eran artistas actuales como Katy Perry, The Weeknd, Solange, Rihanna o Frank Ocean, según reveló a Jenesaispop en 2017.

En cambio, para su último álbum de estudio Radical Optimism (2024), ha tomado como referencia a grandes agrupaciones de la música británica, como Gorillaz, Massive Attack, Oasis o Blur, tal y como confesó a Rolling Stone.

Las influencias de... Quevedo

Quevedo, que nació en Madrid pero se crio entre Brasil y Canarias, es uno de los nombres más potentes de la música urbana española. Desde su colaboración con Bizarrap en 2022, la carrera del artista no ha hecho más que crecer.

Uno de los rasgos más característicos de Quevedo es el tono grave de su voz, algo que le otorga una personalidad tan marcada que ayuda a que el público pueda reconocer si una canción es suya o no. Y eso ha sido posible gracias a los referentes que escuchaba desde joven.

"Mi voz natural no es tan grave como yo canto. Aprendí a hacerlo así por gente a la que yo he escuchado. Siempre me han gustado ese tipo de voces", reconoció el artista en su entrevista en El Hormiguero. "Me llaman la atención los artistas que, aparte de tener talento para escribir, tengan una voz característica. Al ir dando bandazos y probando maneras de cantar y rapear, al final encontré mi esencia", añadió.

En su encuentro con Pablo Motos, Quevedo también reveló quién es el cantante que más le ha inspirado: "Si tuviera un referente que me haya guiado, es Myke Towers, un artista de Puerto Rico". Una prueba del éxito del español es, precisamente, que Myke Towers pasó de ser una influencia a un compañero, ya que ambos colaboraron en 2022 en el tema Playa del inglés.

Las influencias de... Karol G

La Bichota ha conseguido posicionarse como una de las artistas latinoamericanas más influyentes y escuchadas en el mundo. Karol G es una inspiración para miles de mujeres jóvenes y adultas que ven en ella un modelo a seguir por la seguridad y el amor que transmite.

La colombiana, a su vez, ha tomado como influencia a otros iconos femeninos que han guiado la composición de su propia música. "Cuando era chica, de la música latina escuchaba mucho a Thalía y a Myriam Hernández. De ellas dos me sabía todas sus canciones; en tanto que, a medida que fui creciendo, miraba más en detalle cómo se expresaban, cómo se paraban arriba del escenario o los clips musicales que realizaban", dijo Karol G en un medio de Colombia.

Si se ha convertido en un icono latino, es porque ella misma bebe de otros referentes latinos intergeneracionales: "Siento una gran inspiración de todas las mujeres de música latina, ya sean viejas como así también actuales. De todas se puede aprender algo", explicó.