La reflexión de Rosalía que ha inspirado a Shawn Mendes

Shawn Mendes no está pasando por su mejor momento. Hace tan solo una semana el artista canadiense se despedía de los escenarios con el anuncio de la cancelación de su gira, alegando a la importancia de la salud mental y la necesidad de estar con su familia y amigos.

El cantante lleva manifestando estos problemas y la importancia de la salud mental desde su ruptura con la cantante Camila Cabello después de dos años. El 8 de noviembre de 2021 la pareja hizo pública su separación, unos meses después el cantante anunciaba a través de sus redes que no estaba bien con una pequeña reflexión.

Después del mal trago de la cancelación de su tour mundial, Mendes ha compartido una bonita reflexión de Rosalía sobre los cambios y la transformación, algo de lo que el cantante es muy partidario, sobre todo ahora, que está buscando un cambio en su salid mientras se recupera y lucha contra sus demonios.

El mensaje dice así:

"Si tú aceptas el cambio, aceptas la contradicción porque lo que a lo mejor antes te parecía bien, si cambias luego no lo es, para mí ser humano es ser contradictorio. Me parece como que no hay algo más necesario que el cambio y la transformación. La gente a veces tiene una idea de cómo son los demás muy rígida y las personas estamos en constante cambio y transformación y yo lo celebro, me parece algo superpositivo".

Shawn ha acompañado el fragmento de esta entrevista junto a unos corazones, una corona y un "hermosamente dicho" mencionando a la intérprete de Bizcochito, mostrando que está de acuerdo con la reflexión que hizo la cantante después del lanzamiento de su disco Motomami para Genius.