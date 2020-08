Reik vuelve a su esencia para enamorarnos y hacernos reflexionar en 'Pero te conocí'

'Pero Te Conocí' es el primer capítulo de una serie de canciones y vídeos que se estrenarán semanalmente durante el mes de agosto, dando como resultado un EP visual cargado de pop romántico bajo el título '20--21', como simbología del paso del año de la pandemia al próximo, que esperemos que sea mejor...

Una serie nació durante la cuarentena, y para la que Reik ha contado con el directo Fernando Lugo para dar forma a esta conceptualización artística y visual, que desarrolla una impactante historia.

'Pero Te Conocí' es una declaración de amor donde se narra la inesperada aparición de aquella persona que llega para cambiar y mejorar todo en la vida de alguien. La protagonista es una trabajadora sanitaria, y la historia visual adquiere un nuevo cariz al verla marchar por la mañana con la ropa del hospital.

La canción fue compuesta por Julio Ramírez, Alejandra Ruíz Ocampo, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Pablo Preciado. Asimismo, fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes han sido grandes colaboradores de Reik desde años anteriores.

"Me emociona mucho que finalmente podamos compartir el comienzo de esta linda historia. Particularmente, en esta canción, me encanta la sección que dice: ‘Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste...’”, comentaba Jesús Navarro.

Como consecuencia del aislamiento social, Jesus, Julio y Bibi, buscan destacar la importancia del amor en los tiempos difíciles y crear conciencia sobre la gravedad de lo que sucede en estos tiempos. Esta serie de lanzamientos entrelazados narrará el romance de una pareja, los efectos de su amor, y los desafíos que tienen que experimentar.

Reik ha logrado ser disco de oro con sus últimos éxitos 'Enemigos', junto a Aitana, y 'La Bella Y La Bestia' junto a Morat, que se ha convertido en todo un bombazo mundial con más de 22 millones de visitas en su vídeo, marcando el regreso de los mexicanos al pop más melódico que les alzó hasta el éxito internacional.

Sin embargo, sus últimos éxitos dentro del urbano no se quedan atrás. Su último single dentro del género, 'Si Me Dices Que Sí' junto a Farruko y Camilo, fue #1 de los listados 'Latin Airplay' y 'Latin Pop Airplay' de Billboard por dos semanas consecutivas y Disco de Oro en México y España.

LETRA DE 'PERO TE CONOCÍ', DE REIK

.

Sabes

Nunca había creído en los planes

Pero te conocí

.

Sabes

Nunca había sentido por nadie

Lo que por ti sentí

.

Creía que nada saldría bien al final

Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar

Creía que tal vez lo mío era quedarme así

Solo, oh

.

Y de pronto, como estrella

Justo en medio de este mar

Me curaste el corazón

Me enamoraste

Sin explicación, llegaste así

Cuando el amor ya no sería para mí

Pero te conocí

.

Sabes

Nadie sabe nada de nadie

Yo no sabía de ti

.

Pero

Ya me aprendí cada detalle

Sabes que soy así

.

Creía que nada estaría bien al final

Estaba tan roto, ya nadie me iba a curar

Creía que tal vez lo mío era quedarme así

Solo, uoh

.

Y de pronto, como estrella

Justo en medio de este mar

Me curaste el corazón

Me enamoraste

Sin explicación, llegaste así

Cuando el amor ya no sería para mí

Pero te conocí

.

Uoh, ooh, oh

Oh, oh, oh, oh, ooh

.

Porque es cierto que una estrella

No se estrella por azar

Y el destino supo hablar

Y yo, escucharte

Sin explicación, llegaste así

Cuando el amor ya no sería para mí

Pero te conocí

.

Fuente: Letras.com