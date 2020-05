Aitana: "'Enemigos' pedía una colaboración y Reik le han dado un rollo completamente distinto al que tenía"

Desde que anunciaron la colaboración con la impresionante portada del single, los fans de Aitana y Reik estaban emocionadísimos por saber cómo sonaría 'Enemigos'.

Una canción en la que se combinan ambos talentos cuyo videoclip ya supera los 5 millones de reproducciones en tan solo unos días.

UN TEMA QUE PEDÍA UNA COLABORACIÓN

Aitana ya tenía esta canción escrita desde hace tiempo y nos explica el motivo por el que hasta ahora no había visto la luz: "Es una canción que pedía una colaboración, por eso no la publiqué. No encontraba ninguna colaboración que me cuadrara y pensé en Reik, se la mandé y la aceptaron", nos explica asegurando que está muy contenta con el resultado porque los chicos le han dado "un rollo completamente diferente a la canción" y está muy orgullosa del resultado.

UNA GRAN ACOGIDA POR PARTE DE LOS SEGUIDORES

"Estoy muy muy contenta con la acogida desde que hicimos el directo en Instagram anunciándolo", explica Aitana", "La verdad es que todos los comentarios al respecto son muy buenos y a las pocas horas de lanzamiento ya éramos número 1 en iTunes y el videoclip ya llevaba medio millón de reproducciones. Eso es algo maravilloso de escuchar porque significa que la gente está apoyándote a tope".

"Yo soy un enfermo de leer los comentarios. Y leer que a la gente le encanta la canción, que les encanta el hecho de que sea romántica y que no hace falta que haya vulgaridad de ningún tipo. Y esta canción me fascina y la letra me fascina y gracias a Aitana por dejarnos participar en esta canción", le agradece Julio a Aitana.

LA FACETA DE COMPOSITORA DE AITANA

Julio nos explica que le gusta involucrarse en el proceso creativo de las canciones, por eso le preguntó a Aitana que quién había escrito 'Enemigos', a lo que la artista le respondió que ella misma junto al productor Nabalez. Entonces le preguntó que quién había escrito 'Vas a quedarte', canción con la que confiesa que Reik se enamoró de la voz de Aitana, y le dijo que ella también.

"Aitana, tienes mucho que dar claramente. Y la felicito públicamente porque es muy bonito que tú tengas tu sello y tus propias composiciones que van perfectas con tu voz", le dice Julio.

Y es que Aitana, además de escribir sus propias canciones, también se ha planteado escribir para otros artistas: "Te voy a contar una cosa que no sabe nadie. 'Me quedo' me gustaba mucho pero era una de las primeras que sacaba así más urbanas. Y me daba mucho miedo porque me gustaba mucho la canción y no sabía si sacarla para mi o hablar con Alizzz y con El Guincho, que la compuse con ellos; y me digan si se la damos a otra persona."

Julio le dice que fue un acierto que finalmente la lanzase ella, a lo que Aitana le responde que le daba miedo porque "estaba empezando y lanzaba más baladas y canciones pop y esta era una canción más urbana y no sabía si tendría buena acogida. Y al final me convencieron las personas de mi alrededor".

PLANES DE FUTURO

Aunque tanto Aitana como Reik están aprovechando el confinamiento para componer nueva música y para rescatar aficiones como el dibujo o el yoga; lo que más echan de menos es poder volver a los escenarios.

"Me muero de ganas de volver a hacer una gira y mira que sólo he hecho una, que Reik habrán hecho 1 millón, y cantar con ellos en directo me apetece un montón", nos explica Aitana.

Por su parte, Julio nos cuenta que acababan de estrenar su nueva gira En Cambio: "Era un nuevo formato, todo el diseño era nuevo y solo lo pudimos presentar una vez. Entonces nos hace mucha ilusión regresar a todo eso", nos explica añadiendo, "yo personalmente me había mandado a hacer mis propias sneakers de la gira y quiero regalarles algunas a los fans".

ANÉCDOTA RODAJE DE '+', CON CALI Y EL DANDEE

Durante la entrevista con Cali y el Dandee en Europa Home Date, los chicos nos explicaron una [[LINK:INTERNO|||Video|||5ebfc1c17ed1a846f3f9c79c|||anécdota sobre el rodaje de +]], su colaboración con Aitana, en la que todos terminaron enfermos.

Ahora Aitana le explica a Julio cómo vivió ese accidentado momento: "Estuvimos rodando a -3 grados en Argentina en exteriores con lluvia falsa, que la lluvia falsa tiene que ser fría porque si fuese caliente saldría vapor en cámara. Y a mi me dio como una hipotermia. Cuando terminé el rodaje me desmayé y me tuvieron que coger y me llevaron a la furgoneta para ponerme secadores por todas partes para que no me diera algo".