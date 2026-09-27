PREMIOS A LOS MEJORES VÍDEOS

Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2026

Las artistas Madonna y Taylor Swift lideran la lista de nominados a los MTV Video Music Awards 2026, con 13 y 11 nominaciones respectivamente, en una noche en la que los premios y las actuaciones acapararán la atención de los fans.

Rosalía se prepara para la gran noche de los MTV VMAs con una nominación

Madonna
Madonna | Getty Images

Europa FM

Madrid 27/09/2026 17:15

Durante la madrugada del 27 al 28 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles acoge los MTV Video Music Awards a partir de las 01:30 (hora española). La ceremonia celebra su 43.ª edición con protagonismo especial para Madonna, cuyo álbum Confessions II encabeza la lista de nominaciones con un total de 13.

También Taylor Swift ocupa un lugar de referencia al ser la segunda artista en número de nominaciones, con 11 en total. En cuanto a la representación española, Rosalía reúne una nominación por el videoclip de La Perla.

Entre los demás artistas que optan a llevarse algún premio se encuentran Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Zara Larsson. Además, esta edición cuenta con una novedad especialmente destacada: después de siete años, los premios vuelven a incluir la categoría de Mejor dance.

Consulta a continuación la lista de nominados:

Mejor vídeo del año

  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • Bruno Mars - I Just Might
  • GENER8ION - Storm starring Yung Lean
  • Madonna - Confessions II - Film
  • Sabrina Carpenter - Tears
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Artista del año

  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Madonna
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Canción del año

  • BTS - SWIM
  • Ella Langley - Choosin’ Texas
  • Huntrix - Golden
  • Madonna y Sabrina Carpenter - Bring Your Love
  • Olivia Dean - Man I Need
  • PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
  • RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

Artista revelación

  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Sienna Spiro
  • Stella Lefty

Mejor colaboración

  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice - Chains & Whips
  • French Montana y Max B - Ever Since U Left Me
  • Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love
  • PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
  • Shakira y Burna Boy - Dai Dai
  • Tayena Taylor y Lucky Daye - Hard Part

Mejor canción pop

  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • Charli xcx - SS26
  • Lisa y Kentaro Sakaguchi - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Olivia Rodrigo - drop dead
  • Sabrina Carpenter -House Tour
  • Tate McRae - Nobody’s Girl
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor canción hip hop

  • Cardi B y Kehlani - Safe
  • Don Toliver - E85
  • Drake - Janice STFU
  • Megan Thee Stallion - LOVER GIRL
  • Travis Scott - DUMBO
  • Tyler, The Creator - SUGAR ON MY TONGUE

Mejor canción R&B

  • Bruno Mars - I Just Might
  • Chris Brown - It Depends/Obvious
  • Dave & Tems - i
  • Justin Bieber - YUKON
  • Kehlani - Folded
  • Mariah the Scientist y Kali Uchis - Is It a Crime

Mejor canción alternativa

  • Geese - Taxes
  • mgk & Fred Durst - FIX UR FACE
  • Noah Kahan - The Great Divide
  • Olivia Rodrigo - the cure
  • SOMBR - Homewrecker
  • Tame Impala - Dracula
  • Twenty One Pilots - Drag Path

Mejor canción latina

  • Anitta y Shakira - Choka Choka
  • Bad Bunny - NUEVAYoL
  • Fuerza Regida - TU SANCHO
  • KAROL G - Papasito
  • Rosalía y Yahritza Y Su Esencia - La Perla
  • Ryan Castro, Kapo & GANGSTA - LA VILLA
  • Shakira & Burna Boy - Dai Dai

Mejor canción dance

  • Bebe Rexha y Faithless - New Religion
  • Harry Styles - Aperture
  • Lady Gaga y Doechii - Runaway
  • Madonna - Confessions II — The Film
  • PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
  • Slayyyyter - Dance...
  • Tate McRae - Nobody's Girl

Mejor canción K-pop

  • BLACKPINK - JUMP
  • BTS - SWIM
  • CORTIS - REDRED
  • KATSEYE - PINKY UP
  • LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) - SPAGHETTI
  • LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor canción country

  • Ella Langley - Choosin’ Texas
  • Kacey Musgraves - Dry Spell
  • Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
  • Luke Combs - Back in the Saddle
  • Shaboozey - Cowgirl
  • Stella Lefty - Boston
  • Tucker Wetmore - Brunette

Mejor dirección

  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • Bruno Mars - I Just Might
  • GENER8ION - STORM starring Yung Lean
  • Madonna - Confessions II – The Film
  • Sabrina Carpenter - House Tour
  • Taylor Swift - Opalite

Mejor dirección artística

  • Charli xcx - SS26
  • Lady Gaga & Doechii - RUNWAY
  • Madonna - Confessions II – The Film
  • PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
  • SOMBR - My Body Isn’t Ready
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor cinematografía

  • A$AP Rocky - PUNK ROCKY
  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Madonna - Confessions II – The Film
  • Shaboozey - Cowgirl
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor coreografía

  • GENER8ION - STORM starring Yung Lean
  • Harry Styles - Dance No More
  • KATSEYE - PINKY UP
  • Madonna - Confessions II – The Film
  • Tate McRae - Nobody’s Girl
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejores efectos especiales

  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • JISOO X ZAYN - Eyes Closed
  • Madonna - Confessions II – The Film
  • PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
  • RAYE ft. Hans Zimmer - Click Clack Symphony
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor grupo

    • BLACKPINK
    • BTS
    • CORTIS
    • FLO
    • Fuerza Regida
    • Geese
    • KATSEYE
    • Twenty One Pilots

    Mejor vídeo de formato largo

    • Charli xcx - Music, Fashion, Film
    • Ella Langley - Choosin' Texas
    • GENER8ION - STORM starring Yung Lean
    • Madonna - Confessions II - The Film

    Mejor álbum

    • Bruno Mars - The Romantic
    • Drake - Iceman
    • Ella Langley - Dandelion
    • Harry Styles - Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
    • Madonna - Confessions II
    • Olivia Dean - The Art Of Loving
    • Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
    • Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
    • Taylor Swift - The Life of a Showgirl

    Canción del verano

    • Ariana Grande - hate that i made you love me
    • Bruno Mars - Risk It All
    • Charli xcx - Camera
    • Ella Langley - Choosin' Texas
    • KATSEYE - Hootie Frutti
    • Latto ft. Doja Cat - Okayyy
    • Morgan Wallen - Been By Now
    • Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)
    • Olivia Rodrigo - stupid song
    • Sabrina Carpenter - House Tour
    • Slayyyter - brand new chanel$
    • SOMBR - Homewrecker
    • Stella Lefty - Boston
    • Tame Impala & JENNIE - Dracula
    • Taylor Swift - I Knew It, I Knew You