Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2026

Durante la madrugada del 27 al 28 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles acoge los MTV Video Music Awards a partir de las 01:30 (hora española). La ceremonia celebra su 43.ª edición con protagonismo especial para Madonna, cuyo álbum Confessions II encabeza la lista de nominaciones con un total de 13.

También Taylor Swift ocupa un lugar de referencia al ser la segunda artista en número de nominaciones, con 11 en total. En cuanto a la representación española, Rosalía reúne una nominación por el videoclip de La Perla.

Entre los demás artistas que optan a llevarse algún premio se encuentran Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Zara Larsson. Además, esta edición cuenta con una novedad especialmente destacada: después de siete años, los premios vuelven a incluir la categoría de Mejor dance.

Consulta a continuación la lista de nominados:

Mejor vídeo del año

Ariana Grande - hate that i made you love me

Bruno Mars - I Just Might

GENER8ION - Storm starring Yung Lean

Madonna - Confessions II - Film

Sabrina Carpenter - Tears

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Artista del año

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Canción del año

BTS - SWIM

Ella Langley - Choosin’ Texas

Huntrix - Golden

Madonna y Sabrina Carpenter - Bring Your Love

Olivia Dean - Man I Need

PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

Artista revelación

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro

Stella Lefty

Mejor colaboración

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice - Chains & Whips

French Montana y Max B - Ever Since U Left Me

Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love

PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson

Shakira y Burna Boy - Dai Dai

Tayena Taylor y Lucky Daye - Hard Part

Mejor canción pop

Ariana Grande - hate that i made you love me

Charli xcx - SS26

Lisa y Kentaro Sakaguchi - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Olivia Rodrigo - drop dead

Sabrina Carpenter - House Tour

Tate McRae - Nobody’s Girl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor canción hip hop

Cardi B y Kehlani - Safe

Don Toliver - E85

Drake - Janice STFU

Megan Thee Stallion - LOVER GIRL

Travis Scott - DUMBO

Tyler, The Creator - SUGAR ON MY TONGUE

Mejor canción R&B

Bruno Mars - I Just Might

Chris Brown - It Depends/Obvious

Dave & Tems - i

Justin Bieber - YUKON

Kehlani - Folded

Mariah the Scientist y Kali Uchis - Is It a Crime

Mejor canción alternativa

Geese - Taxes

mgk & Fred Durst - FIX UR FACE

Noah Kahan - The Great Divide

Olivia Rodrigo - the cure

SOMBR - Homewrecker

Tame Impala - Dracula

Twenty One Pilots - Drag Path

Mejor canción latina

Anitta y Shakira - Choka Choka

Bad Bunny - NUEVAYoL

Fuerza Regida - TU SANCHO

KAROL G - Papasito

Rosalía y Yahritza Y Su Esencia - La Perla

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA - LA VILLA

Shakira & Burna Boy - Dai Dai

Mejor canción dance

Bebe Rexha y Faithless - New Religion

Harry Styles - Aperture

Lady Gaga y Doechii - Runaway

Madonna - Confessions II — The Film

PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson

Slayyyyter - Dance...

Tate McRae - Nobody's Girl

Mejor canción K-pop

BLACKPINK - JUMP

BTS - SWIM

CORTIS - REDRED

KATSEYE - PINKY UP

LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) - SPAGHETTI

LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor canción country

Ella Langley - Choosin’ Texas

Kacey Musgraves - Dry Spell

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Luke Combs - Back in the Saddle

Shaboozey - Cowgirl

Stella Lefty - Boston

Tucker Wetmore - Brunette

Mejor dirección

Ariana Grande - hate that i made you love me

Bruno Mars - I Just Might

GENER8ION - STORM starring Yung Lean

Madonna - Confessions II – The Film

Sabrina Carpenter - House Tour

Taylor Swift - Opalite

Mejor dirección artística

Charli xcx - SS26

Lady Gaga & Doechii - RUNWAY

Madonna - Confessions II – The Film

PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson

SOMBR - My Body Isn’t Ready

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor cinematografía

A$AP Rocky - PUNK ROCKY

Ariana Grande - hate that i made you love me

LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Madonna - Confessions II – The Film

Shaboozey - Cowgirl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor coreografía

GENER8ION - STORM starring Yung Lean

Harry Styles - Dance No More

KATSEYE - PINKY UP

Madonna - Confessions II – The Film

Tate McRae - Nobody’s Girl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejores efectos especiales

Ariana Grande - hate that i made you love me

JISOO X ZAYN - Eyes Closed

Madonna - Confessions II – The Film

PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson

RAYE ft. Hans Zimmer - Click Clack Symphony

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor grupo

BLACKPINK

BTS

CORTIS

FLO

Fuerza Regida

Geese

KATSEYE

Twenty One Pilots

Mejor vídeo de formato largo

Charli xcx - Music, Fashion, Film

Ella Langley - Choosin' Texas

GENER8ION - STORM starring Yung Lean

Madonna - Confessions II - The Film

Mejor álbum

Bruno Mars - The Romantic

Drake - Iceman

Ella Langley - Dandelion

Harry Styles - Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Madonna - Confessions II

Olivia Dean - The Art Of Loving

Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Canción del verano