Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2026
Las artistas Madonna y Taylor Swift lideran la lista de nominados a los MTV Video Music Awards 2026, con 13 y 11 nominaciones respectivamente, en una noche en la que los premios y las actuaciones acapararán la atención de los fans.
Rosalía se prepara para la gran noche de los MTV VMAs con una nominación
Durante la madrugada del 27 al 28 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles acoge los MTV Video Music Awards a partir de las 01:30 (hora española). La ceremonia celebra su 43.ª edición con protagonismo especial para Madonna, cuyo álbum Confessions II encabeza la lista de nominaciones con un total de 13.
También Taylor Swift ocupa un lugar de referencia al ser la segunda artista en número de nominaciones, con 11 en total. En cuanto a la representación española, Rosalía reúne una nominación por el videoclip de La Perla.
Entre los demás artistas que optan a llevarse algún premio se encuentran Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Zara Larsson. Además, esta edición cuenta con una novedad especialmente destacada: después de siete años, los premios vuelven a incluir la categoría de Mejor dance.
Consulta a continuación la lista de nominados:
Mejor vídeo del año
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Bruno Mars - I Just Might
- GENER8ION - Storm starring Yung Lean
- Madonna - Confessions II - Film
- Sabrina Carpenter - Tears
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Artista del año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- BTS - SWIM
- Ella Langley - Choosin’ Texas
- Huntrix - Golden
- Madonna y Sabrina Carpenter - Bring Your Love
- Olivia Dean - Man I Need
- PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
- RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!
Artista revelación
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice - Chains & Whips
- French Montana y Max B - Ever Since U Left Me
- Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love
- PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
- Shakira y Burna Boy - Dai Dai
- Tayena Taylor y Lucky Daye - Hard Part
Mejor canción pop
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Charli xcx - SS26
- Lisa y Kentaro Sakaguchi - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo - drop dead
- Sabrina Carpenter -House Tour
- Tate McRae - Nobody’s Girl
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor canción hip hop
- Cardi B y Kehlani - Safe
- Don Toliver - E85
- Drake - Janice STFU
- Megan Thee Stallion - LOVER GIRL
- Travis Scott - DUMBO
- Tyler, The Creator - SUGAR ON MY TONGUE
Mejor canción R&B
- Bruno Mars - I Just Might
- Chris Brown - It Depends/Obvious
- Dave & Tems - i
- Justin Bieber - YUKON
- Kehlani - Folded
- Mariah the Scientist y Kali Uchis - Is It a Crime
Mejor canción alternativa
- Geese - Taxes
- mgk & Fred Durst - FIX UR FACE
- Noah Kahan - The Great Divide
- Olivia Rodrigo - the cure
- SOMBR - Homewrecker
- Tame Impala - Dracula
- Twenty One Pilots - Drag Path
Mejor canción latina
- Anitta y Shakira - Choka Choka
- Bad Bunny - NUEVAYoL
- Fuerza Regida - TU SANCHO
- KAROL G - Papasito
- Rosalía y Yahritza Y Su Esencia - La Perla
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA - LA VILLA
- Shakira & Burna Boy - Dai Dai
Mejor canción dance
- Bebe Rexha y Faithless - New Religion
- Harry Styles - Aperture
- Lady Gaga y Doechii - Runaway
- Madonna - Confessions II — The Film
- PinkPantheress y Zara Larsson - Stateside + Zara Larsson
- Slayyyyter - Dance...
- Tate McRae - Nobody's Girl
Mejor canción K-pop
- BLACKPINK - JUMP
- BTS - SWIM
- CORTIS - REDRED
- KATSEYE - PINKY UP
- LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) - SPAGHETTI
- LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor canción country
- Ella Langley - Choosin’ Texas
- Kacey Musgraves - Dry Spell
- Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
- Luke Combs - Back in the Saddle
- Shaboozey - Cowgirl
- Stella Lefty - Boston
- Tucker Wetmore - Brunette
Mejor dirección
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Bruno Mars - I Just Might
- GENER8ION - STORM starring Yung Lean
- Madonna - Confessions II – The Film
- Sabrina Carpenter - House Tour
- Taylor Swift - Opalite
Mejor dirección artística
- Charli xcx - SS26
- Lady Gaga & Doechii - RUNWAY
- Madonna - Confessions II – The Film
- PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
- SOMBR - My Body Isn’t Ready
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor cinematografía
- A$AP Rocky - PUNK ROCKY
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna - Confessions II – The Film
- Shaboozey - Cowgirl
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor coreografía
- GENER8ION - STORM starring Yung Lean
- Harry Styles - Dance No More
- KATSEYE - PINKY UP
- Madonna - Confessions II – The Film
- Tate McRae - Nobody’s Girl
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejores efectos especiales
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- JISOO X ZAYN - Eyes Closed
- Madonna - Confessions II – The Film
- PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
- RAYE ft. Hans Zimmer - Click Clack Symphony
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor grupo
- BLACKPINK
- BTS
- CORTIS
- FLO
- Fuerza Regida
- Geese
- KATSEYE
- Twenty One Pilots
Mejor vídeo de formato largo
- Charli xcx - Music, Fashion, Film
- Ella Langley - Choosin' Texas
- GENER8ION - STORM starring Yung Lean
- Madonna - Confessions II - The Film
Mejor álbum
- Bruno Mars - The Romantic
- Drake - Iceman
- Ella Langley - Dandelion
- Harry Styles - Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
- Madonna - Confessions II
- Olivia Dean - The Art Of Loving
- Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Taylor Swift - The Life of a Showgirl
Canción del verano
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Bruno Mars - Risk It All
- Charli xcx - Camera
- Ella Langley - Choosin' Texas
- KATSEYE - Hootie Frutti
- Latto ft. Doja Cat - Okayyy
- Morgan Wallen - Been By Now
- Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)
- Olivia Rodrigo - stupid song
- Sabrina Carpenter - House Tour
- Slayyyter - brand new chanel$
- SOMBR - Homewrecker
- Stella Lefty - Boston
- Tame Impala & JENNIE - Dracula
- Taylor Swift - I Knew It, I Knew You