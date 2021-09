Rihanna habla de su nuevo disco: "No esperáis nada de lo que vais a oír"

"Rihanna, where is the album?" (Rihanna, ¿dónde está el disco?), esta es la frase que los fans de la cantante llevan años preguntándole, y ya se ha convertido en un meme con el que ella misma ha bromeado.

La de Barbado se ha convertido en la cantante más rica del mundo, pero no es precisamente por su música. Ya han pasado más de cinco años desde que lanzó su último disco, ANTI, y desde entonces poco más hemos sabido de su música. En 2017 lanzó colaboraciones con Kendrick Lamar, Future y DJ Khaled y no ha sido hasta 2020 cuando volvió a colaborar en otro tema, en esta ocasión con PartyNextDoor.

Pero, ¿qué hay del esperadísimo noveno disco de Rihanna? Se ha rumoreado que podría tratarse de un disco de reggae, de un doble álbum... Pero la realidad es que pocas pistas tenemos de este nuevo trabajo, hasta ahora.

Rihanna ha hecho una aparición en público para anunciar su nueva colección de lencería que presentará en su desfile anual Savage Fenty Show y de paso ha respondido a una pregunta de AP Entertainment respecto a su nueva música.

"No esperáis lo que vais a oír. Lo que hayáis oído de Rihanna no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. La música es como la moda, tienes que jugar. Lo estamos pasando bien y va a ser completamente diferente", ha declarado.

Teniendo en cuenta que Rihanna ha pasado del pop y el R&B de sus inicios al EDM, a rap, al reggae e incluso al rock, nos cuesta imaginar con qué nos va a sorprender esta vez. Aunque con el tiempo que se está tomando, le damos un voto de confianza.