U2 rinde tributo a Dolly Parton con su interpretación de 'Torn' en la actuación musical de la NFL | GETTY

U2 tiene un vínculo inquebrantable con Dolly Parton. La banda irlandesa lanzó su colaboración Torn con la grabación de la gran estrella del country meses después de su fallecimiento, y ahora le ha hecho un bonito homenaje en directo.

El grupo liderado por Bono ha sido el protagonista de la actuación en el descanso del primer partido de la NFL en la víspera del Día de Acción de Gracias el miércoles 25 de noviembre, en el que jugaban los Rams contra los Green Bay Packers en Los Ángeles.

En un emotivo show, el cantante armonizó con la voz de la fallecida en su colaboración, mientras una foto de la icónica cantante de country se proyectaba sobre las cortinas que rodeaban el escenario.

U2 también interpretó sus éxitos Sunday Bloody Sunday y Pride (in the Name of Love). Torn fue la única canción de su último álbum -Carnaval de Luz- en el repertorio de esta actuación.