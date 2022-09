Robbie Williams celebra 25 años de carrera en solitario con un álbum de sus hits con orquesta sinfónica

Robbie Williams celebra el 25º aniversario de su carrera en solitario con el lanzamiento este viernes 9 de septiembre de XXV, un álbum que incluye todos sus éxitos reinterpretados con la prestigiosa orquesta holandesa Metropole.

El disco llega en nueve formatos y con una edición Deluxe que incluye tres canciones extra.

XXV es la gran revisión a la carrera de un artista tan irrepetible como exitoso. El enfant terrible más icónico surgido de una boy band cuenta en su haber con nada menos que 6 de los 100 álbumes más vendidos de la historia en el Reino Unido, ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo, ha conseguido 14 números uno y es el artista con más Brit Awards de la historia, con 18 estatuillas.

A esto hay que sumar que gracias al número 1 conseguido con The Christmas Present, su álbum navideño de 2019, consiguió igualar a Elvis Presley como artista en solitario con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

Robbie Williams ya ha adelantado varias de las canciones de este trabajo, entre ellas Angels, No regrets, Eternity y The road to Mandalay, y ha compartido también tracklist de su nuevo trabajo.

El disco XXV de Robbie Williams no llega solo. Para celebrar estos 25 años en la música en solitario prepara una serie documental sobre su vida y su carrera que incluye 25 años de archivos nunca antes vistos. Además, el director de cine Michael Gracey (The Greatest Showman) está terminando una película biopic sobre el cantante, que se estrenará en 2023.