Rolling Stones publican ‘Living In A Ghost Town’, su primera canción en 8 años

Tras participar en el concierto benéfico 'One World: Together At Home', los Rolling Stones han sorprendido al mundo con 'Living In A Ghost Town', una nueva canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, y creada y grabada en Los Ángeles, en Londres y en aislamiento.

Esta es la primera canción de la banda desde 2012 y la letra tiene mucha relación con la situación actual de confinamiento que se está viviendo en el planeta: "La vida era muy hermosa, y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma".

Asimismo, 'Living In A Ghost Town' no pierde el característico estilo, con un rhythm and blues en el que no falta el sonido de la guitarra de Richards y la singular voz de Jagger.

"The Stones estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en aislamiento. Y aquí está", ha declarado Mick Jagger, que junto con el resto de la banda está trabajando en un disco nuevo pero el coronavirus ha obligado a detener el proyecto que empezaron hace un año en Los Ángeles.

LETRA 'LIVING IN A GHOST TOWN' DE THE ROLLING STONES

I'm a ghost

Living in a ghost town

I'm a ghost

Living in a ghost townYou can look for me

But I can't be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel a like ghost

Living in a ghost town

Once this place was humming

And the air was full of drumming

The sound of cymbals crashing

Glasses were all smashing

Trumpets were all screaming

Saxophones were blaring

Nobody was caring if it's day or nightI'm a ghost

Living in a ghost town

I'm going nowhere

Shut up all aloneSo much time to lose

Just staring at my phoneEvery night I am dreaming

That you'll come and creep in my bed

Please let this be over

Not stuck in a world without end

Preachers were all preaching

Charities beseeching

Politicians dealing

Thieves were happy stealing

Widows were all weeping

There's no beds for us to sleep in

Always had the feeling

It will all come tumbling downI'm a ghost

Living in a ghost town

You can look for me

But I can't be foundWe're all living in a ghost town

Living in a ghost town

We were so beautiful

I was your man about town

Living in this ghost town

Ain't having any fun

If I want a party

It's a party of one