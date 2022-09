Romeo Santos desvela cómo surgió 'El pañuelo', su nueva canción con Rosalía

Rosalía ya se ha convertido en una artista internacional y no se puede discutir. Después de su último exitazo con Despechá, la catalana se ha unido con Romeo Santos y han estrenado El pañuelo, su primera colaboración.

Este single se encuentra dentro del nuevo disco del reggaetonero, Fórmula Volumen 3, donde también colabora con Justin Timberlake.

El motivo por el qué Romeo Santos pensó en Rosalía para 'El pañuelo'

El intérprete de Propuesta indecente ha compartido a través de su cuenta de Apple Music un pequeño texto dedicado a cada canción y cómo surgió. Sobre El pañuelo, Romeo ha comenzado diciendo: "Soy terrible con las fechas pero fue justo antes de que Rosalía alcanzara el estrellato".

"Alguien de mi equipo me enseñó un video porque saben que me encanta el flamenco. Me quedé flipando, no solo por su voz, sino también por su presencia en el escenario y su energía", ha reconocido el artista.

Además, ha comparado curiosamente a la catalana con "un unicornio". "Le enseñé un verso, ni siquiera el estribillo", ha dicho.

El videoclip de 'El pañuelo' se rodó en República Dominicana

"Sabía que había colaborado con The Weeknd y me encantó el resultado, pero eso era más bachata urbana. Me permitió hacer algo completamente distinto con ella, como una fusión de flamenco y bachata", ha explicado sobre el estilo del tema.

Incluso ha resaltado que Rosalía es "muy buena produciendo y escribiendo".

Así como anécdota, ha recordado que alquilaron una villa en República Dominicana durante tres días para el rodaje.

El tema sigue arrasando y se ha convertido en viral en todas las redes sociales.