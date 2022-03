Rosalía anuncia el lanzamiento de 'Hentai' leyendo su letra como un poema

"Como en dos días sale la canción de Hentai, me dispongo a hacer una lectura de la letra", así ha empezado Rosalía su nuevo vídeo de TikTok en el que lee la letra de su tema Hentai como si se tratase de un poema.

Cuando la artista lanzó un adelanto de esta canción hace unos meses, hubo un gran revuelo alrededor de su letra. Mientras muchos de su seguidores aplaudían este cambio en su música, otros consideraban que no se encontraba a la altura de las canciones de El Mal Querer.

Ya en su momento, Rosalía defendió la letra de Hentai y más tarde en una entrevista habló de lo sucedido: "Sería mejor juzgarla cuando haya salido la canción y mejor aún todo el disco".

Uno de los grandes defensores del nuevo disco de Rosalía es su chico, Rauw Alejandro, que no ha dudado en responder a las críticas de algunos seguidores reivindicando el talento de Rosalía.

En este nuevo vídeo, lee la letra al completo con estrofas hasta ahora inéditas como "Enamora' de tu pistola / Roja amapola / Crush esa ola / Casi me controla" o "Caro como que tiene un diamante en la punta / Siempre me pone por delante de esas putas".

LETRA DE 'HENTAI', DE ROSALÍA

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segundo chingarte

Lo primero, Dios

So so so so so so good, good

So so so good, mmm so good

Enamora' de tu pistola

Roja amapola

Crush esa ola

Casi me controla

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro como que tiene

Un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante de esas putas

So so so so so so good, good

So so so good, mmm so good

Bebé te quiero comer

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

mmmmm

Hentai