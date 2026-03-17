Así es la actuación en concierto de 'La Perla' de Rosalía en el 'LUX TOUR'

La Perlaes el gran éxito indiscutible de LUX, y los fans de Rosalía esperaban con ganas ver cómo trasladaba este vals al escenario en su gira mundial.

Este 16 de marzo la catalana ha comenzado su LUX TOUR en Lyon, Francia, mostrando por primera vez la puesta en escena que tendrán sus conciertos de la gira. La artista se rodea de teatralidad con elementos artísticos y religiosos a lo largo de más de hora y media de show, tiempo en el que interpreta 25 canciones.

Y en el setlist no podía faltar La Perla, canción a la que la artista ha dado grandiosidad en su concierto. ya antes de comenzar a cantarla, Rosalía sube a un espectador entre el público a confesar sus pecados en un confesionario, y ese desamor lo encadena con la canción.

La artista pasa así a cantar el tema vestida de blanco y rodeada de los bailarines vestidos de negro que juegan con sus manos enguantadas de blanco. Así, la artista canta con emoción La Perla mientras los bailarines la recorren con las manos, creando figuras y representan parte de la letra gestualizando durante toda la actuación.

Las manos también cogen a la artista en el aire mientras ella no para de cantar frente a un pie de micro con el que juega durante el show.

Rosalía demuestra así que hay muchas maneras de llevar La Perla al escenario, después de su aplaudidas actuaciones también en The Tonight Show y del concierto por Palestina en Barcelona.