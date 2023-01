Rosalía arrasa en redes con la original fiesta de cumpleaños que le ha preparado a Rauw Alejandro

¡Feliz cumpleaños Rauw Alejandro! El puertorriqueño está de celebración después de llegar a los 30 y lo ha hecho por todo lo alto, aunque para esto hay que darle las gracias a Rosalía, que ha sido quien ha organizado su fiesta.

La cantante se ha volcado para que su chico recuerde este día durante mucho tiempo y ha ido compartiendo en sus redes sociales todos los detalles de este evento en Japón, como los regalos, la tarta o la decoración.

Los preparativos de la fiesta han empezado muy pronto y la intérprete de Saoko se ha visto muy agobiada hinchando globos a las 8 de la mañana mientras Rauw seguía durmiendo: "8 am hinchando globos mientras raul aun está durmiendo en fin me esta dando un jari tanto soplar".

La tarta pretendía ser un guiño al último disco del artista, Saturno, sin embargo, Rosalía se ha llevado una decepción cuando le han entregado un pastel de cebra, así que le ha echado toppings por encima para disimular: "Encargué un pastel diseño Saturno y bueno me llegó una tarta con estampado de cebra q evidentemente tuve q tapar con sprinkle y velas creo q en la pastelería no me entendieron ahaio gosaimaa".

El regalo de Rosalía a Rauw Alejandro

A pesar de los problemas que le han ido saliendo, la cantante ha podido montar una fiesta espectacular en un pub de la que ha querido fardar: muchos globos, regalos y amigos. Pero se le ha olvidado comprar confeti y la solución ha sido sencilla, ya que ha cortado en trozos pequeños el papel de envolver.

Rosalía no ha desvelado todos los regalos que le ha hecho a su novio, pero sí ha enseñado uno de ellos.

Se trata del libro Art on Saturn: The Album Cover Art of Sun Ra's Saturn Label y es una recopilación de todas las portadas de discos que produjo Sun Ra (el escritor del libro) en su discográfica Saturn.

Rauw se ha puesto muy contento con la fiesta y ha colgado varias imágenes en las que se le ve soplando las velas y comiendo tarta. "Algo que pueda decirles es que los pequeños detalles son los que mas llenan el corazón!! agradecido por que hay salud y hoy día no falta na’ de na’ Empezando el año con mucha energía!! Loco por verlos y celebrar cantando con todos ustedes!!".

Rosalía se ha esforzado mucho para montarle a Rauw Alejandro una gran fiesta de cumpleaños y parece que a su chico le ha gustado mucho todo lo que le ha preparado.