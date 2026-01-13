Quién es Loli Bahia, la modelo francesa que se deja ver con Rosalía en Brasil y París | GETTY

Rosalía no pasa desapercibida, y menos que la acompaña últimamente la modelo Loli Bahia.

Juntas se las vio hace unos meses paseando por Madrid, pero también disfrutando del concierto de Lady Gaga en París. Y qué mejor plan para terminar el año 2025 que desde Río de Janeiro, donde la conexión entre las jóvenes fue percibida por las cámaras de los fans.

Juntas visitaron la Favela Rocinha, una de las más grandes y conocidas de Río de Janeiro en la que viven más de 55.000 personas y se dejaron ver en el monumento histórico y religioso Piedra de la Sal, ubicado en el barrio de Saúde y uno de los puntos de referencia para los amantes de la samba y el choro. Pero la nochevieja la pasaron en la playa de Ipanema de la capital brasileña.

Según un fan que le pidió una foto a la catalana, "Las dos vivían una auténtica historia de amor en la arena de Ipanema por la noche".

Ahora se las ha visto juntas de compras y paseando de la mano por París. Pero, ¿quién es Loli Bahia?

Modelo de 23 años originaria de Lyon

Dolores Bahia Roubille, más conocida como Loli Bahia, es una modelo de 23 años que nació en Lyon. De padre franco-español y madre argelina, la francesa debutó en las pasarelas con Louis Vutton gracias a Nicolas Ghesquière.

A su corta edad ya ha formado parte de firmas como Versace, Valentino, Saint Laurent, Miu Miu, Givenchy y Prada, entre otras. Pero al margen de la moda, Loli Bahia ha mostrado interés por otras disciplinas, como la música.

Tal y como muestra en redes sociales, toca el trombón y la batería y también tiene destreza como DJ en fiestas. Estudió en el Conservatorio de Lyon, destacando en jazz.

Para la francesa el arte no tiene límites, y también se ha estrenado en la actuación: interpretó a Jeanne du Barry en la película francesa homónima de la directora Maïwenn, compartiendo reparto con Johnny Depp.