Rosalía desvela cómo se plantea su futuro artístico tras su gira Motomami

Rosalía está haciendo historia. Después de arrasar con su gira Motomami, que está llegando a su fin, se ha convertido en la portada de enero de la revista Rolling Stone y ha aprovechado para hablar de todos estos meses, su relación con Rauw Alejandro, pero sobre todo de su futuro... Esto es lo que depara a la artista catalana.

Ella ha recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo y son demasiados los fans que necesitan conocer el próximo movimiento de la intérprete de Despechá y ella ha aprovechado esto para calmar las aguas.

En resumen, por ahora no se viene ningún disco ni nuevo proyecto suyo porque prefiere escuchar a su proceso creativo y no a las presiones exteriores: "Creo que no voy a ser ese tipo de artista".

"Nunca he querido sacar discos que surgieran de la urgencia o de la presión de 'Madre mía, han pasado X años'. Creo que siempre voy a hacer música cuando sienta que tengo algo que decir", ha recalcado.

Rosalía quiere no ser etiquetada

Motomami ha sido uno de los discos del año, ya que incluso ganó el premio Álbum del año en los Latin Grammy. La catalana ha desvelado que su idea era "libertad absoluta". "¿Hasta dónde puedo estirar para conseguir la mayor libertad posible en diferentes sentidos, temas, en sonido, en estética, en todo?".

Y es que como mujer, no quería que la encasillara: "A mi alrededor, en todas partes, no dejo de ver un fenómeno que me sorprende muchísimo, el de las mujeres y sus talentos encuadrados en categorías predeterminadas: la sexi, la loca, la mandona, la diva".

"Pero esas categorías no nos llevan a ninguna parte, son puras limitaciones. Quería escapar de esa categorización porque no ayuda, para nada. No fomenta la creatividad. No es más que una limitación, así que no me interesa", ha destacado.

Rosalía // Gtres

El consejo erróneo que Rosalía recibió con 19 años

A pesar de que ya han pasado muchos años desde el inicio de su carrera, la catalana ha recordado lo que un artista le dijo cuando tenía 19 años. Le comentó que no debía estudiar tanto porque eso acababa con la creatividad, pero ella le dejó claro que no pensaba igual: "Y una mierda".

"Me lo dijeron cuando yo tenía diecinueve años y ya entonces supe que era mentira. Si vas a pintar, necesitas colores, necesitas pinceles, necesitas un lienzo. Cuantos más colores tengas, con mayor precisión expresarás lo que tienes en mente. El conocimiento nunca amenaza la creatividad, es justo al contrario", ha aprendido.

Así reaccionó Rosalía al ganar el premio 'Álbum del año'

En la gala de los Latin Grammy, fue Fito quien desveló que ella había ganado esta categoría y se puso a llorar. "Cuando oí que Fito decía Motomami, sentí el peso de todo lo que me costó hacer este proyecto. Lo sentí muy rápido, lo sentí en el cuerpo, y lo sentí un segundo justo antes de ir a recoger el premio, como si un resumen de los últimos tres años pasara de golpe delante de mí y hiciera que se me cayeran las lágrimas", ha confesado.

Su primera reacción fue abrazar a su hermana Pili y su novio Rauw Alejandro: "Abracé a las dos personas que más quiero en esta vida, porque ellos también saben lo mucho que he tenido que pelear para terminar este disco. Empezar un álbum no es un desafío tan grande si sueñas con él, pero terminarlo… Eso es otra cuestión".

"No hago música pensando en números, no hago música pensando en dinero ni hago música pensando en premios. Agradezco si cualquiera de esas tres se da pero no lo hago por eso. Hago música por amor y por necesidad, porque sé que esa es la razón por la que estoy aquí", ha concluido.

Todo lo que se sabe sobre la colaboración de Rosalía y Rauw Alejandro // Getty Images

Rosalía se ha convertido en la artista del momento y su disco Motomami ha sido uno de los más escuchados del año. Sin duda el futuro se plantea de forma muy positiva para ella.