Los mejores momentos del Sonorama Ribera 2025: desde el español de Franz Ferdinand al homenaje de Arde Bogotá

El Sonorama Ribera 2025 ha sido todo un éxito. Aranda de Duero (Burgos) se ha llenado como nunca de vecinos y foráneos para disfrutar de la música en directo del 6 al 10 de agosto.

En esta edición, con Europa Fm como emisora oficial, el cartel del festival de la localidad burgalesa estaba a la altura gracias a su gran variedad de géneros, veteranía y artistas, y además de haber transmitido su música desde los ocho escenarios repartidos por todo Aranda, los cantantes también han protagonizado momentos inolvidables.

Recopilamos algunas de las anécdotas y discursos que han sellado el Sonorama Ribera 2025:

El agradecimiento de Viva Suecia al festival

Como uno de los más arraigados al festival, Viva Suecia no perdió la oportunidad de valorar lo que ha hecho la cita musical de Aranda de Duero por la banda.

"Hemos estado en escenarios más grandes o más pequeños, pero de ninguna manera se podría entender esta banda sin el Sonorama Ribera en el ADN", expresaron ante la multitud, muy agradecidos por la apuesta del festival por ellos desde 2016.

La emotiva dedicatoria de Rulo a su hijo fallecido

Otro de los momentos que han marcado esta edición del Sonorama Ribera es la triste dedicatoria de Rulo en su concierto con Rulo y la contrabanada. Durante el concierto, el artista quiso dedicar su canción Heridas del rock&roll, la cual habla sobre la pérdida, a su hijo fallecido con tan solo tres años.

Este momento emocionó a muchos de los asistentes al evento, sobre todo porque el artista apenas se ha pronunciado al respecto y fue su mujer quien lo comunicó a través de redes sociales.

"Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida", comenzó a decir el cantante, visiblemente emocionado. Después, continuó diciendo: "Esta canción va para Andy", unas palabras que acompañó con una miraba al cielo y un puño levantado.

Franz Ferdinand, cumpliendo sueños y hablando en español

Franz Ferdinand cumplió el sueño de muchos al actuar en el Sonorama Ribera. La banda británica hizo bailar, botar y cantar a miles de personas que pensaron que nunca verían al grupo en la cita musical de Aranda de Duero. Al ritmo de canciones

"¡Más fuerte!", dijo en español, entre otras frases, Alex Kapranos, entregado a su público español como cuando pasó por Local de Ensayo Europa FM y se volcó con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales esta temporada.

La actuación sorpresa de Alcalá Norte

La sorpresa del festival llegó de la mano de Alcalá Norte. Por segundo año consecutivo, el grupo ha sido uno de los protagonistas del Sonorama Ribera al convertirse en una de las bandas cuyo nombre no se reveló en el cartel.

El grupo de indie rock se coló en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero a las 14:00 horas de este sábado, 9 de agosto, dando comienzo a la jornada cumbre del festival. Así, deleitaron a un público entregado con canciones como La vida Cañón y La Sangre del pobre.

Amaia y su magia al son de Nuevo verano

Amaia lleva todo el verano recorriéndose festivales, y por petición del público ha ido metiendo poco a poco un tema en su repertorio de conciertos. En el Sonorama Ribera volvió a querer complacer a su público: "Vamos a hacer Nuevo verano porque es verano, es la única razón", introdujo ante los miles de asistentes.

La artista reconoció en su cita con Aranda de Duero que, efectivamente, es una canción idónea para sus conciertos estos meses: "Creo que ha sido muy mala decisión no ponerla en el setlist, porque siempre veo en alguna pantalla del móvil: Nuevo verano".

El homenaje de Arde Bogotá a dos vecinos de Aranda de Duero

Otro bonito homenaje llegó de la mano de Arde Bogotá, que quiso dedicarle el concierto en el Sonorama Ribera a dos personas de Aranda de Duero muy arraigadas al festivales, quienes desgraciadamente han fallecido recientemente.

"Esto va por Tara y Moncho", dedicó el cantante, dejando claro que "los amigos que se hacen en Aranda son para siempre". Así, el grupo de rock dedicó el show a estos dos asiduos colaboradores de la cita musical burgalesa que ya no pudieron disfrutar de esta edición del festival.