Jornada cumbre del Sonorama Ribera: una gran fiesta con La La Love You y la magia de Amaia en Aranda de Duero

Explosión de talento y música de gran calidad en directo: así se podría definir la cuarta jornada del Sonorama Ribera. Este sábado 9 de agosto los cabeza de cartel del festival que tiene a Europa FM como emisora oficial han demostrado por qué los conciertos están de moda.

La jornada cumple de la cita musical en Aranda de Duero (Burgos) ha tenido momentos de todo tipo: desde sorpresas hasta mucha cercanía con los miles de espectadores, repartidos por los ocho escenarios de la localidad burgalesa.

Alcalá Norte, artista sorpresa del sábado

Por segundo año consecutivo, Alcalá Norte ha sido uno de los protagonistas del Sonorama Ribera al convertirse en una de las bandas en actuar por sorpresa en el festival. El grupo de indie rock se ha colado en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero (Burgos) a las 14:00 horas de este sábado, dando comienzo a la jornada cumbre del festival.

Cabe recordar que el Sonorama reserva algunas horas de actuaciones a artistas de los que no revela el nombre, para generar expectativas y animar al público a asistir y descubrir por sí mismo quiénes tocan en los ocho escenarios que forman la cita musical. Y no han defraudado: con la actitud chulesca y pasota que los caracteriza, Alcalá norte ha amenizado el mediodía con canciones como La vida cañón.

La jornada ha continuado con directos de infarto como el de Carlos Sadness, entregado con sus melodías pegadizas, y Duncan Dhu, tirando de nostalgia rockera. Artistas más emergente también han tenido un encuentro muy satisfactorio con su público, como Inazio y Melifluo.

En esta última clasificación encontramos a Carlos Ares, uno de los artistas revelación de este año. El cantante se ha mimetizado rápidamente con su público, que admira cada uno de sus directos.

Amaia y su magia en directo

Como si fuera la primera vez que se sube al escenario este verano, Amaia ha enamorado al público con su talento arrollador y esa voz tan armoniosa, junto a su destreza al arpa y la guitarra.

La artista ha entonado temas como MAPS, Sigues en mi mente y la muy aclamada Nuevo verano, la que ha introducido en el repertorio de festivales estos días a petición del público: "Creo que ha sido muy mala decisión no ponerla en el setlist".

La velada ha proseguido con el rock más admirable de la mano de Arde Bogotá, una banda que ha batido récord con tan solo cinco años de historia. El grupo ha conseguido hacer el balance perfecto entre un sonido inconfundible y emociones a flor de piel.

La diversión asegurada con La La Love You

De la nostalgia dosmilera se ha encargado Dorian con temas como La tormenta de arena, mientras que La La Love celebraba una gran fiesta con sus temazos El fin del mundo y Una boda en Las vegas.

A Judeline el arte le ha rebosado por los cuatro costados, y ha demostrado que su estilo es tan único como su trayectoria musical, que no para de recopilar hitos con temas como Zarcillos de plata y Romero Santo.

La jornada ha terminado con las actuaciones de artistas como Delaporte, Don Patricio, Delgao y Telephunken, entre otros más trasnochadores que lo han dado todo hasta el último segundo.