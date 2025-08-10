Amaia se rinde a sus fans en el Sonorama Ribera con 'Nuevo verano': "Ha sido un error no meterla en el setlist"

Amaia no para de hacer magia en cada uno de los festivales de este verano. La artista, que se está recorriendo España de punta a punta en escenarios como la ría del nervión de Bilbao o el Concer Music Festival, ha aterrizado este sábado 9 de agosto en Sonorama Ribera.

Así, en Aranda de Duero ha conectado desde el primer instante con su público, entregado a la musicalidad y el talento de la pamplonica. Y entre canciones tan populares como Quedará en nuestra mente, MAPS y Nanai, ha vuelto a introducir un hit de cada verano.

Y es que para muchos el setlist de esta gira por festivales de la ganadora de Operación Triunfo 2017está incompleta sin un himno de la épica estival: Nuevo Verano.

Amaia ya lo introdujo, tal y como prometió, en su concierto en Chiclana de la frontera, pero en el Sonorama Ribera ha vuelto a querer complacer a su público. "Vamos a hacer Nuevo verano porque es verano, es la única razón", introdujo ante los miles de asistentes.

La artista reconoció en su cita con Aranda de Duero que, efectivamente, es una canción idónea para sus conciertos estos meses: "Creo que ha sido muy mala decisión no ponerla en el setlist, porque siempre veo en alguna pantalla del móvil: Nuevo verano".

Amaia complació así a su público con esta oda al verano y a los amores bajo el calor.