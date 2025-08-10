"Los amigos de Aranda son para toda la vida": la emotiva dedicatoria de Arde Bogotá a dos colaboradores del Sonorama

Arde Bogotá lleva años siendo una de las estrellas indiscutibles de la música en directo. La banda de indie rock se ha posicionado en lo más alto en tan solo cinco años de carrera, y su paso cada edición por el Sonorama Ribera —con Europa FM como emisora oficial— revalida este éxito.

El grupo cartagenero fue uno de los protagonistas de la jornada cumbre del festival de Aranda de Duero (Burgos). La formación musical deslumbró una vez más en la localidad burgalesa este sábado 9 de agoasto, dejando para la posteridad momentos de lo más talentosos y también guiños emotivos.

Sobre esto último cabe destacar que Antonio García, el vocalista de Arde Bogotá, quiso dedicarle el concierto a dos personas de Aranda de Duero muy arraigadas al Sonorama Ribera, que desgraciadamente han fallecido recientemente.

"Esto va por Tara y Moncho", dedicó el cantante, dejando claro que "los amigos que se hacen en Aranda son para siempre".

Ramón Porras, conocido como 'Mocho', murió de forma repentina el pasado junio a los 58 años. Era conocido por estar muy implicado en la vida social y cultural de Aranda de Duero, en lo que se incluye el Sonorama Ribera. Por su parte, Andrés, más conocido como 'Tara', falleció el verano de 2024, después de años colaborando con espacios musicales como los festivales de Aranda de Duero.

Arde Bogotá demostró que la música traspasa cualquier frontera emocional con una dedicatoria de lo más especial para los vecinos de la localidad burgalesa, y el show de hora y media se convirtió en un entorno mágico del que disfrutar en honor a los que ya no están.