De Rosalía a Harry Styles: todas las actuaciones musicales de los BRIT Awards

En una gala musical no puede faltar la música en directo. Los BRIT Awards 2026 llevará al Co-op Live Arena en Manchester a grandes artistas que actuarán sobre el escenario. Te contamos todos los confirmados hasta ahora:

Este 28 de febrero se celebran los BRIT Awards, los premios que celebran la música británica y la internacional. Y como no podía ser de otra forma en una gala musical, habrá actuaciones de destacados artistas.

Todos ellos se subirán al escenario del Co-op Live Arena en Manchester para poner en pie a todos los presentes y a los espectadores desde sus casas. Repasamos los cantantes que actuarán en los BRIT Awards 2026, de los que no se conoce todavía las canciones que defenderán sobre la tarima:

Harry Styles

Olivia Dean

RAYE

HUNTR/X’s EJAE, Audrey Nuna and REI AMI

Wolf Alice

Mark Ronson

Rosalía

Alex Warren