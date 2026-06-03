¿Cuándo vuelve la gira de Rosalía? Todos los conciertos que quedan de 'LUX Tour'
Después de más de un mes de descanso de conciertos, Rosalía retoma este 4 de junio desde Miami su LUX Tour. Tras viajar por toda Europa con un show halagado por la crítica internacional, la catalana viaja al otro lado del charco para llevar su talento a los escenarios de Norteamérica y Suramérica.
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Todavía no ha alcanzado ni su meridiano, pero el LUX Tour ya ha hecho historia. La gira de Rosalía con su último álbum ha puesto a la artista española en lo más alto de la crítica internacional durante la rama europea del tour.
La cantante comenzó a subirse a los escenarios para mostrar su nuevo proyecto en marzo desde Lyon, y puso fin a su recorrido en el viejo continente desde Colonia a finales de abril. Casi dos meses en los que la catalana inundó de talento tanto vocal como escénico los escenarios de países como Alemania, Reino Unido, Francia y España, donde regaló a su público 10 conciertos entre Madrid y Barcelona.
El confesionario con el que precede a la actuación de La Perla ya es un clásico, y por él han pasado reconocidos rostros como Aitana, Cara Delevingne, Najwa Nimri, Bad Gyal, Guitarricadelafuente… Toda una sorpresa que causaba gran expectación entre los asistentes de cada show.
Ahora Rosalía lleva el LUX Tour a Estados Unidos, donde continuará una gira tanto por ciudades norteamericanas como posteriormente por Latinoamérica.
Estados Unidos y Canadá
- 4 junio – Miami — Kaseya Center
- 6 junio – Miami — Kaseya Center
- 8 junio – Orlando — Kia Center
- 11 junio – Boston — TD Garden
- 13 junio – Toronto — Scotiabank Arena
- 16 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 17 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 20 junio – Chicago — United Center
- 23 junio – Houston — Toyota Center
- 27 junio – Las Vegas — T-Mobile Arena
- 29 junio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)
- 1 julio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)
- 3 julio – San Diego — Pechanga Arena
- 6 julio – Oakland — Oakland Arena
Latinoamérica
- 16 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 24 julio – Santiago — Movistar Arena
- 25 julio – Santiago — Movistar Arena
- 10 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 11 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 15 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 16 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 22 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 24 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 3 septiembre – San Juan — Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot