La madre de Rosalía le dedica unas bonitas palabras tras el paso del 'LUX TOUR' por Madrid

El LUX TOUR está siendo todo un éxito y sin duda Madrid ha sido una de las mejores paradas de la gira hasta ahora.

Y es que prueba de ello están siendo las reacciones de sus fans tras asistir al concierto, incluidas las de algunos famosos como el actor y director Paco León.

Como era de esperar, la familia de Rosalía la está apoyando también en esta nueva etapa, principalmente su hermana Pili y su madre Pilar Tobella.

Esta última no solo ha estado presente en algunos de sus shows, sino que también ha querido dedicarle unas palabras a su hija que han enternecido a las redes.

"🤍 4 conciertos en una semana en Madrid, después de un Zurich y un casi Milán. Cuánto te queremos yy manteniéndote fiel a tu libertad y a ti misma 🤍", comentaba en el post en el que puede verse a la cantante en blanco y negro.

En el pasado, también le dedicó unas palabras tras la presentación de Lux el 7 de noviembre en Barcelona: "Qué puedo decir. No hay palabras para describir mi agradecimiento cuando un ser humano nos abre su corazón para que el nuestro palpite con una fuerza renovada".

La relación de Rosalía con su madre

Por lo que podemos ver en las redes de la artista, parece ser que su relación es bastante estrecha, pues no solo comparte fotografías de sus conciertos y entrevistas, sino que en ocasiones ha publicado fotografías de sus dos hijas de pequeñas.

"Soy tan madre y las quiero tanto… siempre ha sido natural y fácil quererlas más que a mí misma", comentaba en una publicación del 27 de abril de 2024.

Además, fue gracias a su madre que la artista acudiera a clases de baile y jazz a los cinco años, a una escuela de música a los diez años y a guitarra a los quince.

Pero no todo queda aquí, sino que cuando Rosalía comenzó a triunfar con la música, Pilar Tobella dejó su trabajo como subdirectora comercial en la empresa de su familia y montó la empresa de management Motomamidesde la que gestiona y produce los trabajos de su hija.

El agradecimiento de Rosalía

Todo este apoyo a su carrera Rosalía quiso agradecérselo sobre el escenario a su familia al completo, quien señaló que se encontraba en el público: "Me siento tan colmada de amor que os quiero dar las gracias de todo corazón por no dejarme caer y por venir hasta aquí".