Rosalía reacciona a la historia de una fan que casi se casa con 'Una Perla': "Si yo te contara..."

La historia de Gabriela ya ha dado la vuelta al mundo. La fan de Rosalía voló de Madrid a Chicago para ver a la catalana y compartir con ella su historia.

La joven se presentó al concierto del 20 de junio en el United Center vestida de novia y con un mantón blanco sobre el que estaba escrito un resumen de su historia: CASI ME CASO CON UNA PERLA.

El mensaje llamó la atención de la catalana que lo leyó en voz alta para compartirlo con todo el público. "Ay, si yo te cuento...", apuntó antes de seguir indagando en la historia de Gabriela.

"¿Has dicho lo que creo que has dicho?", le preguntó la cantante que compartió la historia con todos sus fans. "Es un boricua", señaló sobre el ex de Gabriela que comparte nacionalidad con su ex, Rauw Alejandro, con quien anunció su compromiso de boda en marzo de 2023 y del que se separó en julio de 2023 después de tres años juntos.

Rosalía se sorprendió por el punto en común de sus dos historias y alucinó aún más cuando supo que Gabriela había llegado de Madrid para verla en directo y compartir con ella su fiasco sentimental.

"Yo espero que encuentres en el futuro alguien si así lo deseas que no sea una perla, y con quien tengas la oportunidad de compartir como tu corazón de verdad desee", dijo antes de dedicarle Sauvignon Blanc.