Rosalía devolverá el dinero a los fans que acudieron al concierto de Milán cancelado

Rosalía durante su 'LUX TOUR' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Rosalía comenzó el quinto concierto de su gira LUX TOUR en Milán con normalidad, pero, según iba avanzando la actuación, el malestar podía notarse en la cara de la cantante.

Fue tras cantar la undécima canción que se anunció que Rosalía no podría acabar el show debido a las consecuencias de una intoxicación alimentaria.

La artista tuvo que ser trasladada en ambulancia y publicó una historia horas después donde indica que se estaba recuperando.

De esta forma, muchos fans se quedaron sin poder verla actuar todo su repertorio, pero ahora la organización se ha pronunciado al respecto.

"Le informamos de que, tras la interrupción del concierto por motivos de salud del artista, el organizador ha dispuesto el reembolso del precio de la entrada más los derechos de preventa (15%)", expresaban en un comunicado.

¿Cómo se realizará la devolución?

Aquellos afectados por la cancelación del concierto recibirán el dinero correspondiente a la devolución entre el 7 de abril y el 30 de junio de 2026.

"El importe del reembolso de las entradas será neto de las comisiones de servicio, de eventuales gastos de envío y de la Póliza Entrada Protegida", especificaban.

Además, los reembolsos se harán directamente a través del "método de pago utilizado en el momento de la compra".

En caso de que hayas realizado la compra con CDD o CGC, se te contactará por correo electrónico con más información.

Cuando se haya procesado la devolución, se te notificará a través de correo electrónico.

¿Rosalía está recuperada?

Según ha podido verse en vídeos grabados por fans y la prensa, la cantante ha estado haciendo vida normal estos días, e incluso se la vio saliendo de un restaurante albanés el sábado 28 de marzo.

Ayer, 29 nde marzo, también salieron a la luz imágenes en las que podía verse a la cantante paseando junto a su supuesta novia Loli Bahia, su hermana y una amiga.