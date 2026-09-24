Rosalía da la sorpresa al colaborar con U2 en su disco 'Carnaval de luz', que ya tiene fecha de estreno | GETTY

Rosalía se cuela en el regreso discográfico de U2: la artista catalana será una de las grandes protagonistas de Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio del grupo irlandés, que verá la luz el próximo 13 de noviembre de 2026.

La colaboración aparece en la cuarta pista del álbum, The Mirror Maker, y supone uno de los grandes reclamos del tracklist. Aunque todavía no se han desvelado los detalles sobre cómo será el tema ni qué papel tendrá Rosalía en él, su presencia sitúa a la artista junto a una de las bandas más importantes de la historia del rock.

No es, además, la primera vez que Rosalía trabaja con grandes nombres anglosajones, pues a lo largo de su carrera ha colaborado con James Blake en Barefoot in the Park; The Weeknd en La Fama, o Travis Scott, con quien participó en TKN. También ha compartido universo creativo con artistas como Billie Eilish, con quien coincidió en Lo Vas A Olvidar.

Rosalía se incorporará a un álbum que también cuenta con otros colaboradores de enorme peso, entre ellos Dolly Parton, que participa en Torn, y nombres como Brian Eno, Martin Garrix y Daniel Lanois. En el caso de Parton, el disco incluye además la que se presenta como su última grabación vocal.

Así es Carnaval De Luz

La llegada de Carnaval De Luz culminará un año especialmente prolífico para U2. Antes del álbum, la banda ha ido adelantando material a través de Street of Dreams y de los EP Days of Ash y Easter Lily, ampliando considerablemente su catálogo de canciones inéditas durante el año de su 50.º aniversario.

Así es el tracklist del nuevo disco: