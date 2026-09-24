Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Abril Zamora, Josema Yuste, Rocío Madrid y Manuel Bandera

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra |

Pasapalabra nos vuelve a regalar nuevos invitados, que acompañarán a los concursantes durante tres programas. Y esta vez llegan desde el mundo de la actuación, la comedia y la comunicación. ¡Te contamos quiénes son!

Nuevos famosos en Pasapalabra. El concurso conducido por Roberto Leal nos trae dos invitados para el equipo azul y otros dos para el equipo naranja.

Durante tres programas, conocidos rostros del mundo de la interpretación, la comedia y la comunicación harán todo lo posible por superar con éxito cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!

Rocío Madrid

Esta actriz y presentadora es una artista malagueña de lo más versátil, pues se la puede ver tanto en televisión, teatro y cine. Alcanzó popularidad como presentadora en programas como Crónicas marcianas, pero también por participar en espacios como Me resbala y Tu cara me suena.

Rocío Madrid en 'Tu cara me suena' | ANTENA 3

Josema Yuste

Este humorista y actor es sobre todo conocido por haber formado parte del mítico trío cómico Martes y Trece, primero junto a Fernando Conde y, posteriormente, con Millán Salcedo, con quien protagonizó algunos de los sketches más populares de la televisión española durante las décadas de los 80 y 90. Tras la separación del dúo en 1997, desarrolló una amplia carrera en teatro, televisión y cine, destacando como director e intérprete de comedias como La cena de los idiotas, Taxi o Sé infiel y no mires con quién.

Josema Yuste | antena3.com

Abril Zamora

Esta actriz, guionista y directora ha participado en series como Vis a vis, Las chicas del cable y Élite, y también ha desarrollado una faceta como creadora y guionista, especialmente vinculada a historias sobre identidad y diversidad. Además, ha dirigido proyectos audiovisuales como Todo lo otro y publicado la novela My Boyfriend’s Girlfriend.

Abril Zamora reivindica su cambio de identidad: “¿A quién le importa quién soy y con quién me acuesto?” | antena3

Manuel Bandera

Este actor, cantante y bailarín alcanzó la fama en los años 90 gracias a series como Hermanos de leche y ha participado en películas dirigidas por Pedro Almodóvar, entre ellas ¡Átame!. Sobre los escenarios se ha consolidado como una de las grandes figuras del musical en España, protagonizando montajes como Chicago, Cabaret, A Chorus Line y Company.