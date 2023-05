Miley Cyrus se pronuncia ante las críticas por no querer dar más giras: "No quiero dormir en un bus en marcha"

Miley Cyrus es una de las artistas más exitosas del momento y carga a sus espaldas una larga trayectoria musical. La cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco Endless summer vacation y recientemente dio una entrevista con Vogue en la que confesó que no sabe si será capaz de volver a salir de gira alguna vez o a hacer promoción tradicional de su álbum, debido a la alta presión que sufre.

"Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo", reveló la artista a la revista.

La intérprete de River explicó que después del último concierto que dio en 2014, se dio cuenta de que no quería volver a hacerlo, al menos no de esa manera: "¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío?", se cuestionó la cantante.

Miley Cyrus aclara sus palabras sobre las giras

Estas palabras entristecieron mucho a sus fans, especialmente la parte en la que señalaba que no sentía conexión y ha recibido varias críticas al respecto. Miley ha optado por zanjar la polémica y compartir una reflexión en sus redes para dejar claras sus palabras.

"Para que quede claro, me siento más conectada a mis fans ahora que nunca. Si yo gano, ellos ganan. Incluso si no les veo cara a cara todas las noches en un concierto, siento a mis fans muy dentro de mi corazón", ha comenzado declarando.

De hecho, ha añadido que está buscando nuevas formas de conectar con ellos, aunque esto no debe implicar "sacrificar lo esencial para ella".

La vida en carretera no es para Miley Cyrus

La intérprete de Wrecking ball ha reconocido que se encuentra muy unida con sus fans, pero hay varios motivos por los que no puede seguir con las giras multitudinarias: "Simplemente no quiero cambiarme en un vestuario, que es la forma de vida típica en la carretera".

"No quiero dormir en un autobús en marcha porque no es lo mejor para mí ahora mismo", ha espetado Miley.

Y ha zanjado pidiendo a sus fans que entiendan la decisión, pero deja la puerta abierta a "volver a cambiar" en el futuro.

El post se ha llenado de comentarios en los que los fans se han emocionado mucho por ella y han insistido en que no pasa nada si no sale de gira porque siempre estarán a su lado.