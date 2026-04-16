El boom de los conciertos, en cifras: la música en vivo se dispara un 34% en solo dos años

La música en vivo está de récord. La taquilla española nunca ha registrado cifras tan altas como las de 2025, lo que confirma el auge de los conciertos y los festivales. Así lo demuestran varios informes publicados en los últimos meses, los cuales analizamos en detenimiento desde Europa FM en este artículo.

Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025 elaborada por el Ministerio de Cultura, el 32,1% de las personas encuestadas asistieron a conciertos de música actual en el último año. Eso supone un aproximado de 13.532.000 personas, una cifra superior a la de 2018-2019: 11.886.000 (30,1%).

Cifra récord de facturación en 2025

Solo en el año 2025, la música en vivo en España obtuvo una facturación de 807,2 millones de euros por venta de entradas, según el Anuario de la Música en Vivo 2026 de la Asociación de Promotores Musicales (APM). Esta cifra récord a nivel histórico supone un incremento del 34% en solo dos años, pues en 2023 se registraron 602 millones de euros, según datos de la APM y la SGAE recogidos por Sympathy for the Lawyer.

Ernest Urtasun: "La música en directo es memoria de lo que somos y elemento central del diálogo que la ciudadanía establece con sus creadores, en este caso con los músicos"

"Tales cifras nos hacen pensar en los eventos musicales en vivo como el pulmón de un sector clave para la cultura, desde luego, pero también para la economía y el turismo de nuestro país", señala Ernest Urtasun, ministro de Cultura. "La importancia capital de la música en vivo no se puede, sin embargo, circunscribir tan solo a los números, porque sería, citando irónicamente la canción de Rosalía, 'una narrativa reduccionista'. La música en directo es, además, consagración de emociones y de afectos", añade.

Sabina y Ed Sheeran, entre las giras con más asistentes de 2025

Según APM, las giras nacionales con mayor número de asistentes en 2025 fueron, en orden, las de Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Aitana, Dellafuente, Arde Bogotá, Lola Índigo, Fito & Fitipaldis, Rels B y Cano. En cuanto a las giras internacionales, el ranking lo lideran Ed Sheeran, Imagine Dragons, AC/DC, Chayanne, Bruce Springsteen, Duki, Rauw Alejandro, Radiohead, Sebastián Yatra y Maluma.

Ed Sheeran en el Metropolitano de Madrid | A. Perez Meca/Europa Press vía Getty Images

5.812 millones de euros de actividad económica

A nivel de recaudación, la música en vivo supone un claro impulso económico en España. Los conciertos y festivales movilizaron 5.812 millones de euros de actividad económica en España durante 2025, según señala el recién publicado Informe de Impacto Económico de la Música en Vivo en España 2025 elaborado por Sympathy for the Lawyer (SFTL) e INCENTIVA Music.

Esta estimación parte del dato antes mencionado de la APM: 807,2 millones de euros en 2025. A partir de esa cifra, el informe estima el impacto directo (lo que factura la industria más allá de la taquilla: 1.261 M€), el indirecto (lo que gastan los asistentes en hoteles, restaurantes y transporte: 3.210 M€) y el inducido (el efecto multiplicador de los salarios generados: 1.341 M€). Además, la cifra de impacto total supera los 6.390 millones si se incluyen segmentos adicionales como la electrónica en clubs, los conciertos gratuitos y la música clásica.

Así, el informe concluye que, en diez años, la facturación en taquilla se ha multiplicado por más de cuatro.

¿El 2026 superará el récord de 2025?

Las perspectivas de recaudación para 2026 "son bastante buenas", apunta Manuel López, CEO de SFTL, en declaraciones a Europa FM. "Sin duda, hay una programación muy fuerte con grandes giras y residencias, tanto internacionales como nacionales, que apuntan a que la recaudación total pueda seguir en ascenso", señala sobre los once conciertos de Shakira o los diez de Bad Bunny en Madrid.

Recreación del Estadio Shakira | Live Nation

"Se ven síntomas positivos, como la falta de fecha en arenas y en salas de conciertos de todos tamaños, que están llenas", añade. Sin embargo, López también explica que existen riesgos que pueden poner freno al crecimiento de la música en vivo. "Los problemas que vienen enfrentando el sector en los últimos tiempos se están incrementando, lo cual puede llevar a ahogar a empresas, profesionales y artistas e incluso poner en riesgo la viabilidad del propio ecosistema de la música en España".

¿Y cuáles son esos puntos negativos? López enumera cinco: el incremento de los costes, la dificultad para encontrar artistas en los carteles de festivales, la necesidad de una actualización sobre la financiación del sector, la reventa ilegal de entradas o la inseguridad jurídica. Esto último "se ha acuciado ahora con algunos conflictos vecinales en cuanto a ruido": "Es necesario un mayor respaldo público para encontrar una solución en equilibrio que no pase por la cancelación de conciertos y festivales", dice.