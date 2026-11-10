Rosalía vuelve a colarse entre las favoritas para ser nominada en la categoría Álbum del Año en los Grammy 2027

Rosalía podría hacer historia en los Premios Grammy 2027 y cada vez hay más medios que apuestan por la catalana.

El lunes 16 de noviembre se conoce la lista de nominados en la ceremonia, que se celebra el 7 de febrero, y parece claro que LUX estará entre los candidatos a Álbum del Año.

Si hace unas semanas la revista Forbes inclinaba la balanza hacia este este álbum, ahora ha sido Billboard la encargada de apostar por la intérprete de La Perla.

La publicación ha compartido sus predicciones para la categoría Álbum del Año y sitúa a Rosalía en la lista junto a otras artistas como Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Taylor Swift o Bruno Mars.

"El año pasado, cuando la Academia de la Grabación invitó a los miembros de la Academia Latina de la Grabación a unirse a sus filas, casi 1.000 aceptaron la oferta. Sus votos ayudaron a que DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, se convirtiera en el primer álbum en español en ganar el premio al álbum del año. Este año, Rosalía podría convertirse en la primera artista mujer en recibir una nominación al álbum del año por un álbum en español. Rosalía coprodujo el disco, su cuarto álbum de estudio", señala la publicación, que irá compartiendo sus predicciones en las categorías principales de los Grammy a lo largo de la semana.

Los candidatos a Álbum del Año, según Billboard

La revista señala dos hitos que podrían lograrse el lunes 16 de noviembre cuando se conozca la lista de nominados a los Grammy. Paul McCartney y Taylor Swift podrían hacer historia ya que el músico de Liverpool podría lograr su décima nominación en esta categoría y la cantante, su octava. "Swift tiene más posibilidades: ha sido nominada en esta categoría con cada uno de sus últimos cuatro álbumes de estudio", señala la publicación que no incluye a McCartney en sus apuestas.

En su lista de ocho candidatos explica los motivos detrás de cada candidato y recuerda la posición más alta conseguida por cada artista en la lista Billboard 200.

Olivia Dean, The Art of Loving - número 3

- número 3 Noah Kahan, The Great Divide: The Last of the Bugs - número 1 (tres semanas)

- número 1 (tres semanas) Ella Langley, Dandelion - número 1 (tres semanas)

- número 1 (tres semanas) Bruno Mars, The Romantic - número 1 (1 semana)

- número 1 (1 semana) Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love - número 1 (cuatro semanas hasta el momento)

- número 1 (cuatro semanas hasta el momento) Rosalía, LUX (Complete Works) - número 4

Taylor Swift, The Life of a Showgirl - número 1 (15 semanas)

- número 1 (15 semanas) Don Toliver, Octane - número 1 (1 semana)

La apuesta de 'Forbes' y la defensa de 'Berghain'

La apuesta de Billboard por Rosalía se suma a la que hizo recientemente la revista Forbes, que situaba a LUX como la gran favorita de esta edición.

"Este es el álbum que la Academia de la Grabación llevaba tiempo esperando que hiciera", explica Forbes. "Rosalía ya era una de las favoritas de los Grammy tras su anterior ciclo, especialmente en los Latin Grammy, y LUX es el tipo de disco ambicioso y ecléctico que suele conquistar a los votantes que buscan una obra prestigiosa".

Por otra parte, Rolling Stone también se ha posicionado en favor de Rosalía aunque lo ha hecho en otra categoría. La publicación apuesta por Berghain, la colaboración con Björk e Yves Tumor, para llevarse el premio Grabación del Año por ser "un clásico contemporáneo".

"Muestra a la inconformista del pop poniendo en juego su formación como música de conservatorio, con voces operísticas en alemán y español, sobre el estruendo de la Orquesta Sinfónica de Londres", apunta la revista que incluye una declaración de Tony Gervino, redactor jefe de Tidal, a quien le gustaría ver a Rosalía ganar algún premio con LUX. "Tiene que existir un mundo en el que ese tipo de creatividad y genialidad sea recompensado".

Rolling Stone quiere que Rosalía gane el Grammy a Grabación del Año aunque señala que, pese a todo, la candidata con más posibilidades es Olivia Dean con la canción Man I Need.

Además, también predice que LUX estará nominado a Álbum del Año, pero no sitúan al disco ni como favorito ni tampoco como ganador deseable.