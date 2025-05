ROUSS se enfrenta a sus miedos en 'Ansiedad', su nueva canción

Después de dar a conocer Empezar de cero y Egoísta (junto a Ruslana), ROUSS se adentra en un territorio profundamente personal con Ansiedad, tercer adelanto de su nueva etapa marcada por la honestidad del artista consigo mismo.

Emoción y vulnerabilidad son los pilares de esta canción, un reflejo de la lucha interna del artista contra este sentimiento tan común entre la gente hoy en día y que ha marcado su vida durante los últimos años.

Ansiedad nació de su necesidad de entenderse y encontrar una salida a ese torbellino emocional. “Llevo ya un año conviviendo con la ansiedad sin exteriorizarla demasiado y necesitaba escribir un tema con el que poder entenderme un poco más a mí mismo", dice el cantante, que define la canción como una catarsis personal.

La base sonora potencia la cruda sinceridad de sus palabras y su interpretación de ROUSS le da aún más peso emocional. “A mí personalmente me pone la piel de gallina y me transporta a un mundo en el que me siento yo al 100%”, añade el cantante, protagonista del videoclip de Ansiedad. "Han sabido potenciar el mensaje y la emoción de la canción al 200%. Al final soy un chaval como cualquier otro con sus demonios internos gritando en silencio que esta mierda que es la ansiedad no va a poder conmigo”.

La portada del singles es una ilustración de Joel Abad, autor de las portadas de sus otras dos canciones y quien marca la estética que englobará su disco.

La letra de Ansiedad de ROUSS

[Verso 1]

A veces se me hace un mundo

Camuflar esta ansiedad

Es como un sueño profundo

Del que no puedo escapar

[Pre-estribillo]

No espero que me entiendas

Porque no me entiendo ni yo

Dejarlo todo a medias

Fue siempre mi mayor error

[Estribillo]

Tengo más que ganar

Si no soy mi rival

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

Tengo más que ganar

Si no soy mi rival

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

[Verso 2]

Me invento quе todo va bien porque quiero ocultar

Estar tristе, razón de ser que no sé ni explicar

[Pre-estribillo]

No espero que me entiendas

Porque no me entiendo ni yo

Dejarlo todo a medias

Fue siempre mi mayor error

[Estribillo]

Tengo más que ganar

Si no soy mi rival

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

Tengo más que ganar

Si no soy mi rival

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

[Puente]

Sé que esto no podrá conmigo

Sé que esto no podrá conmigo

Sé que esto no podrá conmigo

Sé que esto no podrá conmigo

[Estribillo]

Tengo más que ganar

Si no soy mi rival

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

Tengo más que ganar (Tengo más que ganar)

Si no soy mi rival (Si no soy mi rival)

Y aunque todo esté mal

Sé que esto no podrá conmigo

-