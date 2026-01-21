Sabrina Carpenter y Alex Warren actuarán en los Premios Grammy 2026: los nueve artistas ya confirmados

Tras anunciar a Sabrina Carpenter como la primera confirmada en actuar en los Premios Grammy 2026, The Recording Academy ha desvelado a ocho artistas más que también se subirán al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La gala, que se celebrará el domingo 1 de febrero, contará con las actuaciones de todos los nominados en la categoría Mejor nuevo artista. Se prevé que se anuncien más nombres antes de la gran ceremonia.

Sabrina Carpenter

Tras arrasar en la ceremonia de 2025 al interpretar Espresso y Please Please Please, la cantante volverá a subirse al escenario en la noche más grande de la música. "¿Preparados para la actuación de Sabrina Carpenter? No os la perdáis", apunta la organización. La artista cuenta con seis nominaciones a los Grammy 2026, incluyendo las categorías Grabación del año, Canción del año y Álbum del año.

Alex Warren

Poco después de anunciar a Sabrina Carpenter, los Grammy han desvelado que los ocho nominados a Mejor nuevo artista también actuarán durante la gala. Uno de ellos es Alex Warren, conocido por su éxito Ordinary.

Olivia Dean

Lola Young

KATSEYE

Addison Rae

sombr

The Marías

Leon Thomas

¿Qué otros nombres completarán el cartel de actuaciones para los Premios Grammy 2026?