Sabrina Carpenter actuará en los Premios Grammy 2026

Sabrina Carpenter vuelve a ser protagonista de la gala de entrega de los Premios Grammy. Tras arrasar en la ceremonia de 2025, al interpretar Espresso y Please Please Please, la cantante volverá a subirse al escenario en la noche más grande de la música para hacer vibrar el público con su música.

La intérprete de Manchild ha sido la primera artista confirmada por la Academia de la Grabación para la ceremonia que tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Angeles y contará, por sexta y última vez, con Trevor Noah como maestro de ceremonias.

"¿Preparados para la actuación de Sabrina Carpenter? No os la perdáis subir al escenario durante la Noche Más Grande de la Música", apunta el comentario publicado en redes junto a un vídeo de la cantante.

Sabrina Carpenter será protagonista por partida doble ya que, además de actuar, la cantante está nominada en seis categorías: